Генерал Бундесверу заявив, що на Заході недооцінили стійкість армії Росії

Генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг. Фото: EPA/UPG

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що військове керівництво країн Заходу недооцінило російську армію. Він додав, що через колосальні втрати в людях та техніці армія Росії вийде з війни ослабленою як матеріально, так і кадрово.

Про це він заявив в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung.

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"Згідно з даними західної розвідки, 300 000 російських солдатів були вбиті або настільки серйозно поранені, що їх вже неможливо мобілізувати для війни", — сказав Фройдінг.

Офіцер додав, що за наявною інформацією німецьких збройних сил, втрати Росії склали тисячі танків та БМП. Проте він визнав, що Росія продовжує поповнювати війська, "включно з використанням в'язнів", а також вкладати "величезні кошти у виробництво зброї". На його думку, Росія демонструє більшу стійкість, ніж очікувало військове керівництво союзників України на початку повномасштабної війни.

"Ми, можливо, не передбачали або не хотіли передбачати, що росіяни зможуть продовжувати отримувати постачання від союзників", — сказав він.

Нагадаємо, що не так давно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до нових військових загроз. За його словами, наразі є 5–8 років, щоб "надолужити згаяне" в галузі оборони.

Також не так давно німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав новий контракт на постачання кількох десятків тисяч снарядів різних типів. Замовлення на понад 100 млн євро призначене для Збройних сил України.

Водночас у Німеччині погодилися відправити 4 800 військовослужбовців Бундесверу до кордону з Росією. Бригаду передислокують до литовсько-російського кордону у 2025-2026 рр.