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Німеччина погодилася відправити тисячі військових до кордону РФ

18 грудня 2023 23:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Німеччина погодилася відправити тисячі військових до кордону РФ
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Janis Laizans
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Німеччини погодилася відправити своїх військових до кордону з Росією. Йдеться про приблизно 4 800 солдатів. Бригада дислокована вздовж литовсько-російського кордону та буде боєздатною у 2027 році.

Про це повідомляє Sky News.

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Угода між Німеччиною та Литвою ознаменує першу постійну дислокацію німецьких військ з часів Другої світової війни.

Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав цю угоду "історичною". Він порівняв її із розміщенням союзних сил у Західній Німеччині для захисту Західної Європи в разі нападу СРСР під час холодної війни. 

"Цей фланг тепер перемістився на схід, і це обов'язок Німеччини захищати його", — зазначив Пісторіус. 

За його словами, більшість особового складу передислокують до російського кордону у 2025 та 2026 роках.

Німецьким військовим та їхнім родинам запропонують привабливі умови служби. 

"Швидкість проєкту чітко показує, що Німеччина зрозуміла нову реальність безпеки", — додав очільник Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до нових військових загроз. За його словами, наразі є 5–8 років, щоб "надолужити згаяне" в галузі оборони.

Також ми писали, що німецький концерн Rheinmetall отримав новий контракт на постачання кількох десятків тисяч снарядів різних типів. Замовлення на понад 100 млн євро призначене для Збройних сил України. 

Додамо, у Німеччині бюджетний комітет Бундестагу схвалив рамкову угоду з французькою компанією про виробництво боєприпасів для України. Компанія має виготовити 68 тисяч фугасних снарядів 155-мм для Збройних сил України за 278 млн євро.

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