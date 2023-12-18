Германия согласилась отправить тысячи военных к границе РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Германия согласилась отправить своих военных на границу с Россией. Речь идет о примерно 4 800 солдатах. Бригада дислоцирована вдоль литовско-российской границы и будет боеспособной в 2027 году.

Об этом сообщает Sky News.

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Соглашение между Германией и Литвой ознаменует первую постоянную дислокацию германских войск со времен Второй мировой войны.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал это соглашение "историческим". Он сравнил его с размещением союзных сил в Западной Германии для защиты Западной Европы в случае нападения СССР во время холодной войны.

"Этот фланг теперь переместился на восток, и это обязанность Германии защищать его", — отметил Писториус.

По его словам, большинство личного состава передислоцируется к российской границе в 2025 и 2026 годах.

Немецким военным и их семьям предложат привлекательные условия службы.

"Скорость проекта четко показывает, что Германия поняла новую реальность безопасности", — добавил глава Минобороны Германии.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "наверстать упущенное" в области обороны.

Также мы писали, что германский концерн Rheinmetall получил новый контракт на поставку нескольких десятков тысяч снарядов разных типов. Заказ более чем на 100 млн евро предназначен для Вооруженных сил Украины.

Добавим, в Германии бюджетный комитет Бундестага одобрил рамочное соглашение с французской компанией о производстве боеприпасов для Украины. Компания должна произвести 68 тысяч фугасных снарядов 155-мм для Вооруженных сил Украины за 278 млн евро.