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Гендиректор "Київгуми" опровергает обвинение в госизмене и торговле с Россией

5 января 2024 14:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Гендиректор "Київгуми" опровергает обвинение в госизмене и торговле с Россией
Генеральный директор "Київгуми" Андрей Острогруд. Фото: nv.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В руководстве компании "Київгума" опровергли информацию о поставках средств тактической медицины в Россию. Генеральный директор Андрей Острогруд указал, что с февраля 2022 года компания прекратила любое сотрудничество с РФ. 

Об этом Андрей Острогуд сообщил в Facebook.

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Руководство "Київгуми" про сотрудничество с Россией

По словам Острогуда, среди клиентов компании — предприятия из Эстонии и Швейцарии, работающие с "Київгума" более двух десятков лет. Острогруд отметил, что эти компании не являются посредниками для пересылки товаров в Россию.

Также гендиректор рассказал о недавних обысках, проведенных СБУ на производственных и складских объектах компании, утверждая, что на фотографиях с места событий видны его коллеги и члены семьи.

"В ходе обысков не было изъято ничего, кроме мобильных телефонов, и даже компьютеры остались нетронутыми. В офисе компании сотрудники СБУ получили доступ ко всем серверам и личным компьютерам владельцев", — сказал он.

Обыски в офисе "Київгуми"

Острогруд также упомянул, что с февраля 2022 года "Київгума" продала товары эстонским и швейцарским компаниям на сумму около 1 миллиона евро, что было отмечено СБУ. Однако он уточнил, что в этих поставках не было товаров, относящихся к тактической медицине. В частности, речь шла о резиновых грелках, клеенках, сосках для младенцев и других подобных товарах.

По словам Острогруда, СБУ неправильно классифицировала эластичные резиновые бинты — бинты Мартенса, которые производятся "Київгума" уже более 70 лет, и стоимость их поставок составила несколько десятков тысяч евро, а не миллион.

Он выразил мнение, что действия СБУ могли быть мотивированы желанием "отомстить" за его "агрессивную позицию" и стремлением заменить "Київгума" на рынке другими производителями, в частности китайскими. Гендиректор заключил, что обвинения в государственной измене были сфабрикованы.

Сообщение Андрея Острогуда
Сообщение Андрея Острогуда. Фото: скриншот
Сообщение Андрея Острогуда 2
Сообщение Андрея Острогуда. Фото: скриншот

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила украинскую компанию, поставлявшую средства тактической медицины в Россию. Предприятие находилось в Киевской области.

Кроме того, Служба безопасности Украины проводит обыски в ООО "Киевгума", а также в ее дочерних компаниях и учредителях. Судебные решения об обыске датированы еще 22 декабря 2023 года.

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