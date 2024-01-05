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Гендиректор "Київгуми" спростовує звинувачення у держзраді та торгівлі з Росією

5 січня 2024 14:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Гендиректор "Київгумі" спростовує звинувачення у держзраді та торгівлі з Росією
Генеральний директор "Київгумі" Андрій Острогруд. Фото: nv.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У керівництві компанії "Київгума" спростували інформацію про постачання засобів тактичної медицини до Росії. Генеральний директор Андрій Острогруд зазначив, що з лютого 2022 року компанія припинила будь-яку співпрацю з РФ.

Про це Андрій Острогуд повідомив у Facebook.

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За словами Острогуда, серед клієнтів компанії — підприємства з Естонії та Швейцарії, які працюють із "Київгума" понад два десятки років. Острогруд зазначив, що ці компанії не є посередниками для пересилання товарів до Росії.

Також гендиректор розповів про нещодавні обшуки, проведені СБУ на виробничих та складських об'єктах компанії, стверджуючи, що на фотографіях з місця подій видно його колеги та члени родини.

"Під час обшуків не було вилучено нічого, крім мобільних телефонів, і навіть комп'ютери залишилися недоторканими. В офісі компанії співробітники СБУ отримали доступ до всіх серверів та особистих комп'ютерів власників", — сказав він.

Обшуки в офісі "Київгуми"

Острогруд також згадав, що з лютого 2022 року "Київгума" продала товари естонським та швейцарським компаніям на суму близько 1 мільйона євро, що було відзначено СБУ. Однак він уточнив, що у цих постачаннях не було товарів, які стосуються тактичної медицини. Зокрема, йшлося про гумові грілки, клейонки, соски для немовлят та інші подібні товари.

За словами Острогруда, СБУ неправильно класифікувала еластичні гумові бинти — бинти Мартенса, які виробляються "Київгума" вже понад 70 років, і вартість їх постачання склала кілька десятків тисяч євро, а не мільйон.

Він висловив думку, що дії СБУ могли бути мотивовані бажанням "помститися" за його "агресивну позицію" та прагненням замінити "Київгума" на ринку іншими виробниками, зокрема китайськими. Гендиректор уклав, що звинувачення у державній зраді були сфабриковані.

Повідомлення Андрія Острогуда
Повідомлення Андрія Острогуда. Фото: скриншот
Повідомлення Андрія Острогуда 2
Повідомлення Андрія Острогуда. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила українську компанію, яка постачала кошти тактичної медицини до Росії. Підприємство знаходилось у Київській області.

Крім того, Служба безпеки України проводить обшуки у ТОВ "Київгума", а також у її дочірніх компаніях та засновниках. Судові рішення про обшук датовані ще 22 грудня 2023 року.

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