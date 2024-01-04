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СБУ разоблачила украинскую компанию, которая поставляла средства тактической медицины для россиян

4 января 2024 20:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ разоблачила украинскую компанию, которая поставляла средства тактической медицины для россиян
Сотрудники СБУ и задержанные фигуранты. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины разоблачила украинскую компанию, поставлявшую средства тактической медицины в Россию. Предприятие находилось в Киевской области.

Об этом сообщает СБУ.

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В организации схемы подозревается владелец одной из крупнейших компаний в Украине, которая производит изделия из резины и пластмассы, в том числе для военного снаряжения.

"По материалам дела, в течение 2022-2023 годов дельцы переправили в РФ несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте", — говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ и задержанная фигурантка. Фото: СБУ

По данным следствия, нелегальный маршрут проходил через одну из стран Европы, где злоумышленники создали подконтрольную фирму, которая заказывала товар якобы для продажи в ЕС.

В СБУ рассказали, что после получения продукции иностранная структура отправляла изделия в Россию. Там тактические медицинские средства попадали в подсанкционные компании, специализирующиеся на поставках амуниции для российских оккупантов.

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Сотрудники СБУ и задержанная фигурантка. Фото: СБУ

Далее продукция поступала в индивидуальные аптечки захватчиков, которые воюют против украинских военных.

К тому же враг направлял медсредства в российские военные госпитали во временно оккупированных регионах Украины.

Расследование установило, что для маскировки преступной деятельности владелец украинской компании занимался "раскруткой" собственного имиджа как волонтера, передающего медицинские товары украинским защитникам.

"Во время обысков по адресам проживания фигурантов, а также в их офисах и производственных и складских помещениях предприятия, обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документация с доказательствами схемы", — говорится в сообщении.

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Доказательства схемы. Фото: СБУ
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Доказательства схемы. Фото: СБУ
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Доказательства схемы. Фото: СБУ

Наказание фигурантам

На основании собранных материалов следователи СБУ объявили владельцу компании о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины проводит обыски в ООО "Киевгума", а также в ее дочерних компаниях и учредителях. Судебные решения об обыске датированы еще 22 декабря 2023 года

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