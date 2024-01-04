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СБУ викрила українську компанію, яка постачала засоби тактичної медицини для росіян

4 січня 2024 20:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ викрила українську компанію, яка постачала засоби тактичної медицини для росіян
Співробітники СБУ та затримані фігуранти. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України викрила українську компанію, яка постачала засоби тактичної медицини до Росії. Підприємство знаходилося у Київській області.

Про це повідомляє СБУ.

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В організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, зокрема для військового спорядження.

"За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до РФ декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті", — йдеться у повідомленні.

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Співробітники СБУ та затримана фігурантка. Фото: СБУ

За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з країн Європи, де зловмисники створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС.

У СБУ розповіли, що після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в Росію. Там тактичні медичні засоби потрапляли до підсанкційних компаній, що спеціалізуються на постачанні амуніції для російських окупантів.

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Співробітники СБУ та затримана фігурантка. Фото: СБУ

Далі продукція надходила до індивідуальних аптечок загарбників, які воюють проти українських військових.

До того ж ворог направляв медзасоби до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах України.

Розслідування встановило, що для маскування злочинної діяльності власник української компанії займався "розкруткою" власного іміджу як волонтера, що передає медичні товари українським захисникам.

"Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в їхніх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства, виявлено мобільні телефони, комп’ютери та документацію із доказами оборудки", — йдеться у повідомленні.

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Докази оборудки. Фото: СБУ
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Докази оборудки. Фото: СБУ
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Докази оборудки. Фото: СБУ

Покарання фігурантам

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ оголосили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить обшуки у ТОВ "Київгума", а також у її дочірніх компаніях та засновників. Судові ухвали про обшук датовані ще 22 грудня 2023 року.

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