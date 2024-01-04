СБУ проводить обшуки у виробника аптечок для Збройних сил

Обшуки у приміщенні ТОВ "Київгума". Фото: Facebook Андрія Острогруда

Служба безпеки України проводить обшуки у ТОВ "Київгума", а також у її дочірніх компаніях та засновників. Судові ухвали про обшук датовані ще 22 грудня 2023 року

Про це повідомив гендиректор компанії Андрій Острогруд.

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"Новорічні маскі-шоу від СБУ! Сьогодні з 7 ранку в компаніі ТОВ "Київгума" та її дочірніх компаніях, а також у засновників проходять обшуки, вручають підозри! Паралізована робота компанії", — зазначив він.

Керівник підприємства зауважив, що судові ухвали про обшук датовані ще 22 грудня 2023 року, але працівники СБУ завітали лише зараз.

За словами Острогруда, обшуки проводяться одночасно за 6 адресами. Крім того, вже оголосили підозру одному з засновників та директорів компаній.

"Маючи інформацію щодо публікацій зі сторони СБУ, маю на меті завчасно поінформувати за мотив такого тиску, про що напишу згодом (та про що вже неодноразово писав, як в соцмережах та і ЗМІ). Тож ми впевненні, що спростуємо всі зфабриковані докази та сумнівні підстави відкриття ціє справи (а наразі нам вже інкримінують "держзраду")", — додав Острогруд.

Остргуд додав, що керівництво компанії наразі намагається з'ясувати, чому здійснюється такий тиск.

ТОВ "Київгума"

ТОВ "Київгума" займається виробництвом виробів з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону. Вона виготовляє понад 4000 найменувань продукції. Зокрема, тактичні аптечки, тернікети, оклюзійні пов’язки та інше.

Нагадаємо, що 13 грудня поліція з обшуками прийшла до КП "Київський метрополітен", ПрАТ "Метробуд" та до структурних підрозділів КМДА. Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України).

Окрім того, співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до Почаївської лаври. Це сталося 30 листопада.