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В Ужгороді проводять обшуки у чиновників міськради, — журналіст

20 грудня 2023 10:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ проводить обшуки у чиновників ужгородської міськради
Обшуки в ужгородських чиновників. Фото: Віталій Глагола
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

СБУ та поліція прийшли з обшуками до ужгородських чиновників міської ради. Про це стало відомо сьогодні зранку, 20 грудня.

Інформацію повідомляє журналіст Віталій Глагола із посиланням на правоохоронців.

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"В Ужгородській міськраді правоохоронці проводять обшуки", — каже він.

Журналіст повідомив, що сьогоднішній ранок ознаменувався початком обшуків, пов'язаних із кримінальним розслідуванням щодо низки чиновників Ужгородської міської ради.

Обшуки
Обшуки в ужгородських чиновників. Фото: Віталій Глагола

Близько 07:00 правоохоронці розпочали проведення оперативних заходів у структурних підрозділах, включаючи Департамент міської інфраструктури, комунальне підприємство "КШЕП", а також у відділі, що займається питаннями капітального будівництва.

Обшук у ужгородських чиновників
Обшуки в ужгородських чиновників. Фото: Віталій Глагола
Обшук у ужгородських чиновників
Пост про обшуки в ужгородських чиновників. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 13 грудня поліція з обшуками прийшла до КП "Київський метрополітен", ПрАТ "Метробуд" та до структурних підрозділів КМДА. Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України).

Окрім того, співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до Почаївської лаври. Це сталося 30 листопада.

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