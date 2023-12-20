СБУ проводить обшуки у чиновників ужгородської міськради

В Ужгороді проводять обшуки у чиновників міськради, — журналіст
СБУ та поліція прийшли з обшуками до ужгородських чиновників міської ради. Про це стало відомо сьогодні зранку, 20 грудня.
Інформацію повідомляє журналіст Віталій Глагола із посиланням на правоохоронців.
Обшук у чиновників ужгородської міськради
"В Ужгородській міськраді правоохоронці проводять обшуки", — каже він.
Журналіст повідомив, що сьогоднішній ранок ознаменувався початком обшуків, пов'язаних із кримінальним розслідуванням щодо низки чиновників Ужгородської міської ради.
Близько 07:00 правоохоронці розпочали проведення оперативних заходів у структурних підрозділах, включаючи Департамент міської інфраструктури, комунальне підприємство "КШЕП", а також у відділі, що займається питаннями капітального будівництва.
Нагадаємо, що 13 грудня поліція з обшуками прийшла до КП "Київський метрополітен", ПрАТ "Метробуд" та до структурних підрозділів КМДА. Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України).
Окрім того, співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до Почаївської лаври. Це сталося 30 листопада.
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