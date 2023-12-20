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В Ужгороде проводят обыски у чиновников горсовета, — журналист

20 декабря 2023 10:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ проводит обыски у чиновников ужгородского горсовета
Обыски у ужгородских чиновников. Фото: Виталий Глагола
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

СБУ и полиция пришли с обысками к ужгородским чиновникам городского совета. Об этом стало известно сегодня утром, 20 декабря.

Информацию сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на правоохранителей.

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Обыски у чиновников ужгородского горсовета

"В Ужгородском горсовете правоохранители проводят обыски", — говорит он.

Журналист сообщил, что сегодняшнее утро ознаменовалось началом обысков, связанных с уголовным расследованием в отношении ряда чиновников Ужгородского городского совета. 

Обыски
Обыски у ужгородских чиновников. Фото: Виталий Глагола

Около 07:00 сотрудники правоохранительных органов приступили к проведению оперативных мероприятий в структурных подразделениях, включая Департамент городской инфраструктуры, коммунальное предприятие "КШЭП", а также в отделе, занимающемся вопросами капитального строительства.

Обыски у ужгородских чиновников
Обыски у ужгородских чиновников. Фото: Виталий Глагола
Обыски у ужгородских чиновников
Пост про обыски у ужгородских чиновников. Фото: скриншот

Напомним, что 13 декабря полиция с обысками пришла в КП "Киевский метрополитен", ПрАТ "Метрострой" и в структурные подразделения КГГА. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Почаевскую лавру. Это произошло 30 ноября.

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