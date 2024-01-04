СБУ производит обыски у производителя аптечек для Вооруженных сил
Служба безопасности Украины проводит обыски в ООО "Киевгума", а также в ее дочерних компаниях и учредителях. Судебные решения об обыске датированы еще 22 декабря 2023 года
Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Острогруд.
Обыски у производителя аптечек для ВСУ
"Новогодние маски-шоу от СБУ! Сегодня с 7 утра в компании ООО "Киевгума" и ее дочерних компаниях, а также у учредителей проходят обыски, вручают подозрения! Парализована работа компании", — отметил он.
Руководитель предприятия отметил, что судебные решения об обыске датированы еще 22 декабря 2023 года, но работники СБУ посетили только сейчас.
По словам Острогруда, обыски проводятся одновременно по 6 адресам. Кроме того, уже объявили подозрение одному из основателей и директоров компаний.
"Имея информацию о публикациях со стороны СБУ, я поставил цель заранее проинформировать о мотиве такого давления, о чем напишу впоследствии (и о чем уже неоднократно писал, как в соцсетях, так и СМИ). Поэтому мы уверены, что опровергнем все сфабрикованные доказательства и сомнительные основания открытия этого дела (на данный момент нам уже инкриминируют "госизмену"), — добавил Острогруд.
Остргуд добавил, что руководство компании пытается выяснить, почему осуществляется такое давление.
ООО "Киеврезина"
ООО "Киеврезина" занимается производством изделий из резины, латекса, ПВХ, ТЭП и силикона. Она производит более 4000 наименований продукции. В частности, тактические аптечки, терникеты, окклюзионные повязки и прочее.
Напомним, что 13 декабря полиция с обысками пришла в КП "Киевский метрополитен", ЧАО "Метрострой" и в структурные подразделения КГГА. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Почаевскую лавру. Это произошло 30 ноября.
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