СБУ производит обыски у производителя аптечек для Вооруженных сил

Обыски в помещении ООО "Киеврезина". Фото: Facebook Андрея Острогруда

Служба безопасности Украины проводит обыски в ООО "Киевгума", а также в ее дочерних компаниях и учредителях. Судебные решения об обыске датированы еще 22 декабря 2023 года

Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Острогруд.

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"Новогодние маски-шоу от СБУ! Сегодня с 7 утра в компании ООО "Киевгума" и ее дочерних компаниях, а также у учредителей проходят обыски, вручают подозрения! Парализована работа компании", — отметил он.

Руководитель предприятия отметил, что судебные решения об обыске датированы еще 22 декабря 2023 года, но работники СБУ посетили только сейчас.

По словам Острогруда, обыски проводятся одновременно по 6 адресам. Кроме того, уже объявили подозрение одному из основателей и директоров компаний.

"Имея информацию о публикациях со стороны СБУ, я поставил цель заранее проинформировать о мотиве такого давления, о чем напишу впоследствии (и о чем уже неоднократно писал, как в соцсетях, так и СМИ). Поэтому мы уверены, что опровергнем все сфабрикованные доказательства и сомнительные основания открытия этого дела (на данный момент нам уже инкриминируют "госизмену"), — добавил Острогруд.

Остргуд добавил, что руководство компании пытается выяснить, почему осуществляется такое давление.

ООО "Киеврезина"

ООО "Киеврезина" занимается производством изделий из резины, латекса, ПВХ, ТЭП и силикона. Она производит более 4000 наименований продукции. В частности, тактические аптечки, терникеты, окклюзионные повязки и прочее.

Напомним, что 13 декабря полиция с обысками пришла в КП "Киевский метрополитен", ЧАО "Метрострой" и в структурные подразделения КГГА. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Почаевскую лавру. Это произошло 30 ноября.