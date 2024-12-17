Права человека в оккупированном Крыму - резолюция Генассамблеи ООН

Люди в Крыму. Фото: УНИАН

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 17 декабря, приняла резолюцию под названием "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе". За документ проголосовала 81 страна, 14 — высказались против, а еще 80 стран воздержались.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Результаты голосования. Фото: скриншот

Основные положения резолюции

Документ осуждает систематические нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины со стороны российских властей, притеснения крымских татар, а также преследование проукраинских активистов, журналистов и представителей религиозных меньшинств.

Страны, голосовавшие "против"

Среди выступивших против резолюции стран:

Беларусь,

Китай,

Куба,

Северная Корея,

Иран,

Россия,

страны, такие как Судан, Зимбабве, Нигер и другие.

Как известно, 20 ноября, третий комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым. Эта резолюция является одной из самых больших по объему текста в истории Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию своих территорий. Также он добавил, что вступление в НАТО и ЕС — ключевые гарантии безопасности для нашей страны.

Кроме того, президент говорил, что основными скептиками относительно вступления Украины в Альянс являются три страны. Речь идет о США, Венгрии и Германии.