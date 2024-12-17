Права людини в окупованому Криму — резолюція Генасамблеї ООН

Люди у Криму. Фото: УНІАН

Генеральна Асамблея ООН у вівторок, 17 грудня, ухвалила резолюцію під назвою "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі". За документ проголосувала 81 країна, 14 — висловилися проти, а ще 80 країн утрималися.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Результати голосування. Фото: скриншот

Основні положення резолюції

Документ засуджує систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України з боку російської влади, утиски кримських татар, а також переслідування проукраїнських активістів, журналістів та представників релігійних меншин.

Країни, які голосували "проти"

Серед країн, що виступили проти резолюції:

Білорусь,

Китай,

Куба,

Північна Корея,

Іран,

Росія,

країни, як-от Судан, Зімбабве, Нігер та інші.

Як відомо, 20 листопада, третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим. Ця резолюція є однією з найбільших за обсягом тексту в історії Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнає російську окупацію своїх територій. Також він додав, що вступ до НАТО і ЄС — це ключові гарантії безпеки для нашої країни.

Крім того президент казав, що основними скептиками щодо вступу України в Альянс є три країни. Мова йде про США, Угорщину та Німеччину.