Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини в Криму arrow

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини в Криму

17 грудня 2024 21:33
Катерина Османська - Редактор
Права людини в окупованому Криму — резолюція Генасамблеї ООН
Люди у Криму. Фото: УНІАН
Катерина Османська - Редактор

Генеральна Асамблея ООН у вівторок, 17 грудня, ухвалила резолюцію під назвою "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі". За документ проголосувала 81 країна, 14 — висловилися проти, а ще 80 країн утрималися.  

Про це повідомляє "Укрінформ".

Читайте також:
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини в Криму - фото 1
Результати голосування. Фото: скриншот

Основні положення резолюції  

Документ засуджує систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України з боку російської влади, утиски кримських татар, а також переслідування проукраїнських активістів, журналістів та представників релігійних меншин.  

Країни, які голосували "проти"  

Серед країн, що виступили проти резолюції:  

  • Білорусь,
  • Китай,  
  • Куба,  
  • Північна Корея,  
  • Іран,  
  • Росія,  
  • країни, як-от Судан, Зімбабве, Нігер та інші.  

Як відомо, 20 листопада, третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим. Ця резолюція є однією з найбільших за обсягом тексту в історії Генеральної Асамблеї ООН.  

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнає російську окупацію своїх територій. Також він додав, що вступ до НАТО і ЄС — це ключові гарантії безпеки для нашої країни.

Крім того президент казав, що основними скептиками щодо вступу України в Альянс є три країни. Мова йде про США, Угорщину та Німеччину.

Крим ООН резолюція люди війна в Україні права

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

00:30 Бронювання у 2025 році — чого чекати аграріям

17 грудня 2024

23:59 У Німеччині назвали умову для розміщення миротворців в Україні

23:57 Трамп знає, що заморожування війни небезпечне, — Зеленський

23:36 Дві третини німців проти передачі Taurus — експерт назвав причину

23:32 Спецпредставник Трампа приїде до Києва — названо дату

23:14 Це досвід для світу — Зеленський про центр протезування у Львові

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

00:30 Бронювання у 2025 році — чого чекати аграріям

17 грудня 2024

23:59 У Німеччині назвали умову для розміщення миротворців в Україні

23:57 Трамп знає, що заморожування війни небезпечне, — Зеленський

23:36 Дві третини німців проти передачі Taurus — експерт назвав причину

23:32 Спецпредставник Трампа приїде до Києва — названо дату

23:14 Це досвід для світу — Зеленський про центр протезування у Львові

Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

23:04 Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям