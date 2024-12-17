Права людини в окупованому Криму — резолюція Генасамблеї ООН

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини в Криму
Генеральна Асамблея ООН у вівторок, 17 грудня, ухвалила резолюцію під назвою "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі". За документ проголосувала 81 країна, 14 — висловилися проти, а ще 80 країн утрималися.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Основні положення резолюції
Документ засуджує систематичні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України з боку російської влади, утиски кримських татар, а також переслідування проукраїнських активістів, журналістів та представників релігійних меншин.
Країни, які голосували "проти"
Серед країн, що виступили проти резолюції:
- Білорусь,
- Китай,
- Куба,
- Північна Корея,
- Іран,
- Росія,
- країни, як-от Судан, Зімбабве, Нігер та інші.
Як відомо, 20 листопада, третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим. Ця резолюція є однією з найбільших за обсягом тексту в історії Генеральної Асамблеї ООН.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнає російську окупацію своїх територій. Також він додав, що вступ до НАТО і ЄС — це ключові гарантії безпеки для нашої країни.
Крім того президент казав, що основними скептиками щодо вступу України в Альянс є три країни. Мова йде про США, Угорщину та Німеччину.
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