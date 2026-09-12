Кредитование прифронтовых территорий: в НБУ объяснили изменения

Юрий Гелетий. Фото: НБУ

После начала полномасштабной войны украинские банки существенно сократили кредитование бизнеса на прифронтовых территориях. В то же время с середины 2024 года ситуация начала меняться — объемы кредитования в этих регионах растут темпами, сопоставимыми с другими областями. НБУ, со своей стороны, принимает регуляторные меры, направленные на развитие кредитования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова заместителя председателя Национального банка Украины Юрия Гелетия, передает журналистка Анастасия Жиденко.

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Как изменилось кредитование прифронтовых регионов

По словам Гелетия, регулятор упростил подходы к оценке инвестиционных проектов, ввел отдельные процедуры для кредитования оборонно-промышленного комплекса и бизнеса на прифронтовых территориях.

"Мы, со своей стороны, как я уже отмечал, активно реагируем регуляторными мерами. Для нас крайне важна активная реализация стратегии развития кредитования. Собственно, в рамках наших регуляторных мер мы упростили подходы к оценке инвестиционных проектов, установили отдельные процедуры для кредитования оборонно-промышленного комплекса и бизнеса на прифронтовых территориях", — отметил Гелетий.

Отдельно он упомянул о поддержке кредитования оборонно-промышленного комплекса. По словам заместителя председателя НБУ, банки подписали соответствующий меморандум о финансировании предприятий ОПК, после чего в этом сегменте наблюдается рост кредитного портфеля.

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Регулятор также ввел меры для содействия краткосрочной реструктуризации кредитов и расширил перечень приемлемого обеспечения. Гелетий отметил, что в начале полномасштабной войны банки фактически сокращали свои кредитные портфели в прифронтовых регионах.

"До 2024 года банки не кредитовали прифронтовые территории или не кредитовали их активно; они, по сути, наблюдали сокращение своего портфеля на прифронтовых территориях. Однако с середины 2024 года кредиты здесь растут быстрыми темпами. Что этому способствовало? Это, прежде всего, направление государственной поддержки, это адаптация подходов банков, прежде всего в части кредитной политики, это оценка будущих прогнозных денежных потоков в соответствии с нашим постановлением, которое регулирует кредитный риск", — пояснил заместитель председателя НБУ.

Среди факторов, способствовавших возобновлению кредитования, Гелетий также назвал государственные программы поддержки, в частности программу "5-7-9%", и изменение подходов банков к оценке рисков.

Как сообщали Новини.LIVE, Национальный банк Украины смягчил регуляторные требования к реструктуризации долговых обязательств бизнеса. Это решение должно способствовать сохранению доступа предприятий к кредитованию.

Как сообщали Новини.LIVE, предприятия, переместившиеся из-за войны, сталкиваются с трудностями при страховании военных рисков и получении кредитов. После переезда компаниям может быть сложнее привлечь финансирование из-за проблем с залогом и их финансовым состоянием.