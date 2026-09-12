Кредитування прифронтових територій: у НБУ пояснили зміни

Юрій Гелетій. Фото: НБУ

Після початку повномасштабної війни українські банки суттєво скоротили кредитування бізнесу на прифронтових територіях. Водночас із середини 2024 року ситуація почала змінюватися — обсяги кредитування в цих регіонах зростають темпами, співмірними з іншими областями. НБУ зі свого боку вживає регуляторних заходів, спрямованих на розвиток кредитування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на слова заступника голови Національного банку України Юрія Гелетія, передає журналістка Анастасія Жиденко.

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Як змінилося кредитування прифронтових регіонів

За словами Гелетія, регулятор спростив підходи до оцінювання інвестиційних проєктів, запровадив окремі процедури для кредитування оборонно-промислового комплексу та бізнесу на прифронтових територіях.

"Ми зі свого боку, як я зазначав, активно реагуємо регуляторними заходами. Нам вкрай важлива активна реалізація стратегії з розвитку кредитування. Власне, в рамках наших регуляторних заходів ми полегшили підходи до оцінки інвестиційних проєктів, встановили окремі процедури для кредитів оборонно-промислового комплексу та бізнесу на прифронтових територіях", — зазначив Гелетій.

Окремо він згадав про підтримку кредитування оборонно-промислового комплексу. За словами заступника голови НБУ, банки підписали відповідний меморандум щодо фінансування підприємств ОПК, після чого в цьому сегменті спостерігається нарощення кредитного портфеля.

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Регулятор також запровадив заходи для сприяння короткостроковій реструктуризації кредитів та розширив перелік прийнятної застави. Гелетій зазначив, що на початку повномасштабної війни банки фактично скорочували свої кредитні портфелі у прифронтових регіонах.

"Банки до 2024 року не кредитували прифронтові території, чи активно не кредитували, вони, власне, спостерігали своє скорочення портфеля на прифронтових територіях. Однак із середини 2024 року кредити тут зростають темпом. Що сприяло цьому? Це, перш за все, спрямування державної підтримки, це адаптація підходів банків, перш за все в частині кредитної політики, це оцінка майбутніх прогнозних грошових потоків за нашою постановою, яка регулює кредитний ризик", — пояснив заступник голови НБУ.

Серед чинників, які сприяли відновленню кредитування, Гелетій також назвав державні програми підтримки, зокрема програму "5-7-9%", та зміну підходів банків до оцінювання ризиків.

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