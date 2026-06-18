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Главная Новости дня Хегсет отметил стойкость Украины и военную помощь

Хегсет отметил стойкость Украины и военную помощь

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 13:23
Хегсет: Украина удерживает позиции и есть прогресс в поддержке
Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет заявил, что украинцы удерживают свои позиции, несмотря на постоянные атаки России. Кроме того, в вопросе поддержки Украины наблюдается прогресс.

Об этом Пит Хегсет сообщил в Брюсселе в четверг, 18 июня, передает Новини.LIVE.

Украинцы продолжают удерживать позиции

"Благодаря инициативе PURL президента Трампа союзники взяли на себя финансирование обороны Украины. Украинцы удерживают свои позиции, несмотря на постоянные российские атаки", — отметил Хегсет.

Он подчеркнул роль Трампа и заявил, что такой механизм подтверждает правильность подхода США и создает основу для дальнейших переговоров о мире.

Как писали Новини.LIVE, Трамп заявил, что Россия имеет существенное преимущество в количестве военных ресурсов, однако Украина продолжает уверенно держать оборону. В то же время украинская армия также оснащена современным вооружением, в частности техникой американского производства.

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Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность запуска производства американских ракет на территории Украины. Также он сообщил, что США обсуждают вопрос о введении новых санкций против России.

Дональд Трамп Украина Пит Гегсет
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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