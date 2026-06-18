Гегсет: Україна тримає позиції і є прогрес у підтримці

Гегсет відзначив витривалість України та військову допомогу
Міністр війни Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет заявив, що українці тримають свої позиції, попри постійні атаки Росії. Крім того, у питанні підтримки України є прогрес.
Про це Піт Гегсет повідомив у Брюсселі у четвер, 18 червня, передає Новини.LIVE.
Українці продовжують тримати позиції
"Завдяки ініціативі PURL президента Трампа, союзники взяли на себе фінансування оборони України. Українці тримають свої позиції попри постійні російські атаки", — зазначив Гегсет.
Він відзначив роль Трампа і заявив, що такий механізм підтверджує правильність підходу Штатів та створює основу для подальших переговорів про мир.
Як писали Новини.LIVE, Трамп заявив, що Росія має суттєву перевагу в кількості військових ресурсів, однак Україна продовжує впевнено тримати оборону. Водночас українська армія також оснащена сучасним озброєнням, зокрема технікою американського виробництва.
Також Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість запуску виробництва американських ракет на території України. Також він повідомив, що США обговорюють питання запровадження нових санкцій проти Росії.