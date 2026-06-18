Гегсет: Україна тримає позиції і є прогрес у підтримці

Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Міністр війни Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет заявив, що українці тримають свої позиції, попри постійні атаки Росії. Крім того, у питанні підтримки України є прогрес.

Про це Піт Гегсет повідомив у Брюсселі у четвер, 18 червня, передає Новини.LIVE.

Українці продовжують тримати позиції

"Завдяки ініціативі PURL президента Трампа, союзники взяли на себе фінансування оборони України. Українці тримають свої позиції попри постійні російські атаки", — зазначив Гегсет.

Він відзначив роль Трампа і заявив, що такий механізм підтверджує правильність підходу Штатів та створює основу для подальших переговорів про мир.

Як писали Новини.LIVE, Трамп заявив, що Росія має суттєву перевагу в кількості військових ресурсів, однак Україна продовжує впевнено тримати оборону. Водночас українська армія також оснащена сучасним озброєнням, зокрема технікою американського виробництва.

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Також Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість запуску виробництва американських ракет на території України. Також він повідомив, що США обговорюють питання запровадження нових санкцій проти Росії.