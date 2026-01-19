Видео
Где и когда не будет света завтра — новые графики Укрэнерго

Где и когда не будет света завтра — новые графики Укрэнерго

Дата публикации 19 января 2026 18:59
Отключение света 20 января - график Укрэнерго
Ремонтные работы в энергетике. Фото иллюстративное: ДТЭК

Во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии. Также будут применены ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Отключение света 20 января

Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергообъекты страны.

Местная энергосистема остается нестабильной, поэтому время и объем отключений может меняться. Жителям советуют следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Энергетики также призывают использовать электроэнергию экономно, когда она появляется по графику, чтобы поддержать стабильность энергосистемы.

Напомним, что до этого в компании YASNO заявили, что электроэнергия в Украине может отсутствовать более 16 часов в сутки. При этом неизвестно, когда ситуация улучшится.

А также в Укрэнерго сообщали, что в некоторых регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.

авария Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
