Отключение света 20 января - график Укрэнерго

Где и когда не будет света завтра — новые графики Укрэнерго
Во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии. Также будут применены ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 20 января
Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергообъекты страны.
Местная энергосистема остается нестабильной, поэтому время и объем отключений может меняться. Жителям советуют следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Энергетики также призывают использовать электроэнергию экономно, когда она появляется по графику, чтобы поддержать стабильность энергосистемы.
Напомним, что до этого в компании YASNO заявили, что электроэнергия в Украине может отсутствовать более 16 часов в сутки. При этом неизвестно, когда ситуация улучшится.
А также в Укрэнерго сообщали, что в некоторых регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.
