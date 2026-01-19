Відео
Де та коли не буде світла завтра — нові графіки Укренерго

Де та коли не буде світла завтра — нові графіки Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 18:59
Відключення світла 20 січня - графік Укренерго
Ремонтні роботи в енергетиці. Фото ілюстративне: ДТЕК

У вівторок, 20 січня, у всіх регіонах України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Також будть застосовані обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Відключення світла 20 січня

Обмеження впроваджуються через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни.

Місцева енергосистема залишається нестабільною, тому час та обсяг відключень може змінюватися. Жителям радять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергетики також закликають використовувати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком, аби підтримати стабільність енергосистеми.

Нагадаємо, що до цього у компанії YASNO заявили, що електроенергія в Україні може бути відсутня понад 16 годин на добу. При цьому невідомо, коли ситуація покращиться. 

А також в Укренерго повідомляли, що в деяких регіонах України було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

аварія Укренерго енергетика відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
