Відключення світла 20 січня - графік Укренерго

У вівторок, 20 січня, у всіх регіонах України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Також будть застосовані обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Відключення світла 20 січня

Обмеження впроваджуються через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни.

Місцева енергосистема залишається нестабільною, тому час та обсяг відключень може змінюватися. Жителям радять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергетики також закликають використовувати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком, аби підтримати стабільність енергосистеми.

Нагадаємо, що до цього у компанії YASNO заявили, що електроенергія в Україні може бути відсутня понад 16 годин на добу. При цьому невідомо, коли ситуація покращиться.

А також в Укренерго повідомляли, що в деяких регіонах України було запроваджено аварійні відключення електроенергії.