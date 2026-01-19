Аварійні відключення світла ввели в кількох регіонах 19 січня

В Україні ввели аварійні відключення світла — в яких регіонах
В кількох регіонах України 19 січня запровадили аварійні відключення електроенергії. В енергосистемі зумовлена складна ситуація через наслідки російських обстрілів.
Про це повідомили в Укренерго.
Аварійні відключення світла в Україні 19 січня
В Укренерго розповіли, що наразі оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, не діють. Енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", — наголосили у відомстві.
Також українців закликали ощадливо споживати електроенергію, якщо вона є за графіком.
Нагадаємо, гендиректор YASNO повідомляв, що світла в Україні може не бути понад 16 годин на добу. Наразі важко прогнозувати, коли ситуація покращиться.
А 18 січня екстрені відключення світла вводили у Київській області. Ситуація в енергосистемі важка та нестабільна.
