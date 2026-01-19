Відео
Україна
Головна Новини дня В Україні ввели аварійні відключення світла — в яких регіонах

В Україні ввели аварійні відключення світла — в яких регіонах

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 08:33
Аварійні відключення світла ввели в кількох регіонах 19 січня
Люди в пунктах обігріву. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В кількох регіонах України 19 січня запровадили аварійні відключення електроенергії. В енергосистемі зумовлена складна ситуація через наслідки російських обстрілів.

Про це повідомили в Укренерго. 

Читайте також:

Аварійні відключення світла в Україні 19 січня

В Укренерго розповіли, що наразі оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, не діють. Енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. 

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі  Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", — наголосили у відомстві.

Також українців закликали ощадливо споживати електроенергію, якщо вона є за графіком. 

Аварійні відключення світла в Україні 19 січня
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, гендиректор YASNO повідомляв, що світла в Україні може не бути понад 16 годин на добу. Наразі важко прогнозувати, коли ситуація покращиться. 

А 18 січня екстрені відключення світла вводили у Київській області. Ситуація в енергосистемі важка та нестабільна. 

аварія електроенергія Укренерго відключення світла графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
