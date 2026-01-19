Аварійні відключення світла ввели в кількох регіонах 19 січня

Люди в пунктах обігріву. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В кількох регіонах України 19 січня запровадили аварійні відключення електроенергії. В енергосистемі зумовлена складна ситуація через наслідки російських обстрілів.

Про це повідомили в Укренерго.

Аварійні відключення світла в Україні 19 січня

В Укренерго розповіли, що наразі оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, не діють. Енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", — наголосили у відомстві.

Також українців закликали ощадливо споживати електроенергію, якщо вона є за графіком.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, гендиректор YASNO повідомляв, що світла в Україні може не бути понад 16 годин на добу. Наразі важко прогнозувати, коли ситуація покращиться.

А 18 січня екстрені відключення світла вводили у Київській області. Ситуація в енергосистемі важка та нестабільна.