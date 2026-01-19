Аварийные отключения света ввели в нескольких регионах 19 января

Люди в пунктах обогрева. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В нескольких регионах Украины 19 января ввели аварийные отключения электроэнергии. В энергосистеме обусловлена сложная ситуация из-за последствий российских обстрелов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света в Украине 19 января

В Укрэнерго рассказали, что сейчас обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", — отметили в ведомстве.

Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, если она есть по графику.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, гендиректор YASNO сообщал, что света в Украине может не быть более 16 часов в сутки. Сейчас трудно прогнозировать, когда ситуация улучшится.

А 18 января экстренные отключения света вводили в Киевской области. Ситуация в энергосистеме тяжелая и нестабильная.