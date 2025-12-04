Графики отключений света на 5 декабря от Укрэнерго

Город в темноте во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 5 декабря, в Украине снова будут выключать свет и будут действовать графики почасовых отключений света. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Графики отключений света на 5 декабря

Завтра, 5 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Итак, время и объем применения ограничений будут следующими:

Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей;

Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго предупредили, что завтра время и объем применения ограничений электроэнергии могут измениться. А также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Сообщение Укрэнерго/Facebook

Ранее эксперт рассказал, когда украинцы могут остаться без света более чем на 20 часов.

Также эксперт предупредил, что может ждать энергетику Украины этой зимой.