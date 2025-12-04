Графики отключений света на 5 декабря от Укрэнерго

Где и когда не будет света завтра — графики Укрэнерго
В пятницу, 5 декабря, в Украине снова будут выключать свет и будут действовать графики почасовых отключений света. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений света на 5 декабря
Завтра, 5 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Итак, время и объем применения ограничений будут следующими:
- Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей;
- Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
В Укрэнерго предупредили, что завтра время и объем применения ограничений электроэнергии могут измениться. А также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.
Ранее эксперт рассказал, когда украинцы могут остаться без света более чем на 20 часов.
Также эксперт предупредил, что может ждать энергетику Украины этой зимой.
