Графіки відключень світла на 5 грудня від Укренерго

У п'ятницю, 5 грудня, в Україні знову вимикатимуть світло та діятимуть графіки погодинних відключень світла. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Графіки відключень світла на 5 грудня

Завтра, 5 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Отже, час і обсяг застосування обмежень будуть наступними:

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;

Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго попередили, що завтра час та обсяг застосування обмежень електроенергії можуть змінитись. А також закликали українців економно споживати електроенергію.

