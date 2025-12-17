Видео
Видео

ГБР провели обыски на вилле экс-генпрокурора Украины Пискуна

ГБР провели обыски на вилле экс-генпрокурора Украины Пискуна

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 16:56
У Святослава Пискуна ГБР провело обыски во Франции — что известно
Святослав Пискун. Фото: Lb.ua

Государственное бюро расследований(ГБР) провело обыски на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна во Франции. Его подозревают в получении взятки за закрытие дела о попытке убийства адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Читайте также:

У Пискуна провели обыски

Следствие устанавливает причастность экс-генпрокурора к делу о покушении на убийство адвоката, главным подозреваемым в котором является бизнесмен Игорь Коломойский. Есть подозрение, что находясь на должности, Пискун за взятку согласился прекратить расследование о причастности олигарха.

Накануне обыски прошли на вилле Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает вместе с семьей. В среду следственные действия продолжаются у нотариуса, который оформлял сделку по покупке этой недвижимости. Следствие не исключает, что она могла быть приобретена за средства, полученные преступным путем.

По информации журналистов, во время обысков в доме экс-генпрокурора следователи обнаружили документы, которые могут стать доказательством для уголовного производства. Подробности пока не разглашаются.

Покушение на убийство Сергея Карпенко

В августе 2003 года четыре человека напали на адвоката Сергея Карпенко, нанеся ему удары ножом и металлическим прутом. Потерпевший выжил, а исполнителей преступления задержали и приговорили к лишению свободы на сроки от шести до двенадцати лет.

В 2005 году следствие рассматривало Игоря Коломойского как возможного заказчика покушения. По версии правоохранителей, мотивом мог стать корпоративный спор вокруг предприятия "Днепроспецсталь", в рамках которого Карпенко отказался выполнять требования бизнесмена. В том же году дело было закрыто.

В мае 2024 года Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора возобновили расследование и сообщили Коломойскому о подозрении в организации покушения на убийство. На тот момент он уже девять месяцев находился под стражей.

Напомним, Игорь Коломойский раскрыл подробности попытки покушения на убийство бизнесмена Тимура Миндича, который сбежал за границу. Олигарх заявил о причастности украинского посольства в Израиле.

А также стало известно, что за нардепа Анну Скороход внесли залог более 3 млн гривен. Ее подозревают в коррупционной схеме и взяточничестве.

обыски Игорь Коломойский взятка Офис генерального прокурора ГБР
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
