У Святослава Пискуна ГБР провело обыски во Франции — что известно

Государственное бюро расследований(ГБР) провело обыски на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна во Франции. Его подозревают в получении взятки за закрытие дела о попытке убийства адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

У Пискуна провели обыски

Следствие устанавливает причастность экс-генпрокурора к делу о покушении на убийство адвоката, главным подозреваемым в котором является бизнесмен Игорь Коломойский. Есть подозрение, что находясь на должности, Пискун за взятку согласился прекратить расследование о причастности олигарха.

Накануне обыски прошли на вилле Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает вместе с семьей. В среду следственные действия продолжаются у нотариуса, который оформлял сделку по покупке этой недвижимости. Следствие не исключает, что она могла быть приобретена за средства, полученные преступным путем.

По информации журналистов, во время обысков в доме экс-генпрокурора следователи обнаружили документы, которые могут стать доказательством для уголовного производства. Подробности пока не разглашаются.

Покушение на убийство Сергея Карпенко

В августе 2003 года четыре человека напали на адвоката Сергея Карпенко, нанеся ему удары ножом и металлическим прутом. Потерпевший выжил, а исполнителей преступления задержали и приговорили к лишению свободы на сроки от шести до двенадцати лет.

В 2005 году следствие рассматривало Игоря Коломойского как возможного заказчика покушения. По версии правоохранителей, мотивом мог стать корпоративный спор вокруг предприятия "Днепроспецсталь", в рамках которого Карпенко отказался выполнять требования бизнесмена. В том же году дело было закрыто.

В мае 2024 года Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора возобновили расследование и сообщили Коломойскому о подозрении в организации покушения на убийство. На тот момент он уже девять месяцев находился под стражей.

