У Святослава Піскуна ДБР провело обшуки у Франції — що відомо

Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки на віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна у Франції. Його підозрюють у отримання хабаря за закриття справи про спробу вбивства адвоката Сергія Карпенка 2003 року.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

У Піскуна провели обшуки

Слідство встановлює причетність ексгенпрокурора до справи про замах на вбивство адвоката, головним підозрюваним у якій є бізнесмен Ігор Коломойський. Є підозра, що перебуваючи на посаді, Піскун за хабар погодився припинити розслідування щодо причетності олігарха.

Напередодні обшуки відбулися на віллі Піскуна у передмісті Ніцци, де він проживає разом із родиною. У середу слідчі дії тривають у нотаріуса, який оформлював угоду з купівлі цієї нерухомості. Слідство не виключає, що вона могла бути придбана за кошти, отримані злочинним шляхом.

За інформацією журналістів, під час обшуків у будинку ексгенпрокурора слідчі виявили документи, які можуть стати доказом для кримінального провадження. Подробиці наразі не розголошуються.

Замах на вбивство Сергія Карпенка

У серпні 2003 року четверо осіб напали на адвоката Сергія Карпенка, завдавши йому ударів ножем та металевим прутом. Потерпілий вижив, а виконавців злочину затримали та засудили до позбавлення волі на строки від шести до дванадцяти років.

2005 року слідство розглядало Ігоря Коломойського як можливого замовника замаху. За версією правоохоронців, мотивом могла стати корпоративна суперечка навколо підприємства "Дніпроспецсталь", у межах якої Карпенко відмовився виконувати вимоги бізнесмена. Того ж року справу було закрито.

У травні 2024 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора відновили розслідування і повідомили Коломойському про підозру в організації замаху на вбивство. На той момент він уже дев'ять місяців перебував під вартою.

