Главная Новости дня Гарантии безопасности Украины требуют готовности воевать, – Стубб

Гарантии безопасности Украины требуют готовности воевать, – Стубб

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 05:27
Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины обязуют Европу быть готовыми воевать с РФ
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые подпишут европейские страны, будут означать обязательства воевать с Россией. Речь идет о случае, если РФ снова начнет боевые действия против Украины. 

Об этом глава финляндского государства сказал в интервью The Guardian.

Читайте также:

Что заявил Стубб о гарантиях безопасности для Украины

"Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть убедительным, а для этого он быть сильным", — сказал Стубб перед поездкой в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Он добавил, что гарантии вступят в силу только после заключения будущего соглашения между Украиной и Россией, но подчеркнул, что у России не будет права вето в отношении их формата.

"У России нет абсолютно никакого права голоса в суверенных решениях независимого государства... Поэтому для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом", — резюимировал он.

Напомним, на днях в интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ остановить войну в Украине — это предоставить четкие гарантии безопасности. Глава государства подчеркнул, что прежде всего это должны сделать США.

Кроме того, Зеленский сообщил журналистам, что на следующей неделе встретится в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, он надеется получить подтверждение обещанных гарантий безопасности.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
