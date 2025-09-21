Стубб заявив, що гарантії безпеки для України зобов'язують Європу бути готовими воювати з РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки для України, які підпишуть європейські країни, означатимуть зобов'язання воювати з Росією. Йдеться про випадок, якщо РФ знову почне бойові дії проти України.

Про це глава фінляндської держави сказав в інтерв'ю The Guardian.

Реклама

Читайте також:

Що заявив Стубб про гарантії безпеки для України

"Гарантії безпеки, по суті, є стримувальним фактором. Цей стримувальний фактор має бути переконливим, а для цього він має бути сильним", — сказав Стубб перед поїздкою в Нью-Йорк на Генасамблею ООН.

Він додав, що гарантії наберуть чинності тільки після укладення майбутньої угоди між Україною і Росією, але наголосив, що Росія не матиме права вето щодо їхнього формату.

"У Росії немає абсолютно ніякого права голосу в суверенних рішеннях незалежної держави... Тому для мене не питання, погодиться Росія чи ні. Звичайно, не погодиться, але суть не в цьому", — резюмував він.

Нагадаємо, днями в інтерв'ю Sky News президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний спосіб зупинити війну в Україні — це надати чіткі гарантії безпеки. Глава держави наголосив, що насамперед це мають зробити США.

Крім того, Зеленський повідомив журналістам, що наступного тижня зустрінеться в Нью-Йорку з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, він сподівається отримати підтвердження обіцяних гарантій безпеки.