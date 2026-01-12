Станислав Желиховский обозначил стадию переговоров о гарантиях безопасности

Гарантии безопасности Украины пока без решений — эксперт
Эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский отметил, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины сейчас находятся на стадии не подкрепленных ничем деклараций. Ключевым фактором является участие Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Украины.
Об этом Желиховский рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 12 января.
На каком этапе переговоры
Желиховский отметил, что сейчас мы находимся на стадии сверки позиций по гарантиям безопасности. Он считает, у стран Европы есть определенные наработки - мы видели это в контексте недавней встречи в Париже лидеров Коалиции желающих.
"Но, тем не менее, пока все на уровне деклараций. Я думаю, что то, что связано с гарантиями безопасности, также можно связать со взглядами на Вашингтон. И Европа ожидает, что же готов предоставить Дональд Трамп Украине, для того, чтобы можно было обеспечить безопасность Украины в послевоенное время, в период после завершения горячей фазы войны", — отметил эксперт.
Но Желиховский одновременно поднимает вопрос - что именно готова предоставить Америка Украине? Он предполагает, что в Давосе могут состояться соответствующие встречи и консультации, но еще трудно спрогнозировать, будет ли что-то из этого подписано.
"На самом деле мы должны понимать, что Дональд Трамп не разбрасывается какими-то вещами просто так. В целом, Соединенные Штаты Америки этого никогда не делали. То есть они, я думаю, готовы на что-то пойти, но в случае, если они будут знать, что это сейчас можно как-то привязать к переговорному процессу", — высказал свое мнение эксперт.
Напомним, что Норвегия готова присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Сейчас есть детали, которые необходимо согласовать между Украиной, ЕС и США.
Ранее мы также информировали, что председатель комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев считает членство Украины в ЕС является единственной реальной гарантией безопасности. Договоренности без обязательств не способны защитить Украину.
