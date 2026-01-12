Станислав Желиховский обозначил стадию переговоров о гарантиях безопасности

Станислав Желиховский. Фото: кадр из видео

Эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский отметил, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины сейчас находятся на стадии не подкрепленных ничем деклараций. Ключевым фактором является участие Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Украины.

Об этом Желиховский рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 12 января.

На каком этапе переговоры

Желиховский отметил, что сейчас мы находимся на стадии сверки позиций по гарантиям безопасности. Он считает, у стран Европы есть определенные наработки - мы видели это в контексте недавней встречи в Париже лидеров Коалиции желающих.

"Но, тем не менее, пока все на уровне деклараций. Я думаю, что то, что связано с гарантиями безопасности, также можно связать со взглядами на Вашингтон. И Европа ожидает, что же готов предоставить Дональд Трамп Украине, для того, чтобы можно было обеспечить безопасность Украины в послевоенное время, в период после завершения горячей фазы войны", — отметил эксперт.

Но Желиховский одновременно поднимает вопрос - что именно готова предоставить Америка Украине? Он предполагает, что в Давосе могут состояться соответствующие встречи и консультации, но еще трудно спрогнозировать, будет ли что-то из этого подписано.

"На самом деле мы должны понимать, что Дональд Трамп не разбрасывается какими-то вещами просто так. В целом, Соединенные Штаты Америки этого никогда не делали. То есть они, я думаю, готовы на что-то пойти, но в случае, если они будут знать, что это сейчас можно как-то привязать к переговорному процессу", — высказал свое мнение эксперт.

Напомним, что Норвегия готова присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Сейчас есть детали, которые необходимо согласовать между Украиной, ЕС и США.

Ранее мы также информировали, что председатель комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев считает членство Украины в ЕС является единственной реальной гарантией безопасности. Договоренности без обязательств не способны защитить Украину.