Головна Новини дня Переговори про гарантії безпеки України поки без рішень — експерт

Переговори про гарантії безпеки України поки без рішень — експерт

Дата публікації: 12 січня 2026 23:58
Станіслав Желіховський означив стадію переговорів про гарантії безпеки
Станіслав Желіховський. Фото: кадр із відео

Експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський зазначив, що переговори щодо гарантій безпеки для України наразі перебувають на стадії не підкріплених нічим декларацій. Ключовим чинником є участь Сполучених Штатів у забезпеченні безпеки України.

Про це Желіховський розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 12 січня.

Читайте також:

На якому етапі переговори

Желіховський зауважив, що зараз ми перебуваємо на стадії звірення позицій щодо гарантій безпеки. Він вважає, у країн Європи є певні напрацювання — ми бачили це у контексті нещодавньої зустрічі в Парижі лідерів Коаліції охочих.

"Але, тим не менш, поки що все на рівні декларацій. Я думаю, що те, що пов'язане з гарантіями безпеки, також можна зв'язати з поглядами на Вашингтон. І Європа очікує, що ж готовий надати Дональд Трамп Україні, для того, щоб можна було забезпечити безпеку України в повоєнний час, в період після завершення гарячої фази війни", — зазначив експерт.

Але Желіховський одночасно підіймає питання – що саме готова надати Америка Україні? Він припускає, що в Давосі можуть відбутися відповідні зустрічі і консультації, але ще важко спрогнозувати, чи буде щось з цього підписано. 

"Насправді ми повинні розуміти, що Дональд Трамп не розкидається якимись речами просто так. В цілому, Сполучені Штати Америки цього ніколи не робили. Тобто вони, я думаю, готові на щось піти, але у випадку, якщо вони будуть знати, що це зараз можна якось прив'язати до переговорного процесу", — висловив свою думку експерт.

Нагадаємо, що Норвегія готова долучитися до безпекових гарантій для України.  Наразі є деталі, які необхідно погодити між Україною, ЄС та США.  

Раніше ми також інформували, що голова комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев вважає членство України в ЄС є єдиною реальною гарантією безпеки. Домовленості без зобов'язань не здатні захистити Україну.

США мирний план мирні переговори гарантії безпеки мирна угода
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
