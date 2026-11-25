Ганжа: В Павлограде тепло будет даже во время длительного обесточивания
Из-за почасовых отключений электроэнергии в Павлограде без света могут оставаться даже объекты критической инфраструктуры, в частности "Павлоградтеплоэнерго". Чтобы отопление не прекращалось во время длительных отключений электроэнергии, предприятие перевели на резервные генераторы.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.
Как в Павлограде будет работать теплосеть во время отключений света
По словам Ганжи, генераторы не смогут работать непрерывно. Их будут периодически останавливать на короткое время для заправки, технического обслуживания и охлаждения оборудования.
По словам главы ОГА, в целом ситуация с теплоснабжением в Павлограде остается стабильной.
Могут ли в Павлограде слить воду из систем отопления
Отдельно Ганжа поднял вопрос о риске слива воды из систем отопления из-за возможных перебоев в работе теплосети.
Представитель областной власти отметил, что из-за ситуации с безопасностью в Днепропетровской области полностью исключать такие риски нельзя. Однако благодаря подготовке к возможным отключениям электроэнергии их удалось минимизировать.
По его словам, главная задача — поддерживать температуру теплоносителя не ниже нуля, чтобы предотвратить замерзание системы во время стабилизации работы электросети.
Власти рассчитывают, что Павлоград останется с теплом, а резервные источники питания помогут избежать серьезных перебоев с отоплением.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в больнице скончалась 58-летняя женщина, получившая ранения в результате российского обстрела Кривого Рога. Медики до последнего боролись за её жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось.
Также 24 ноября российские войска 30 раз атаковали Днепропетровскую область с помощью дронов и артиллерии. В результате обстрелов шесть человек пострадали, повреждены жилые дома и транспортная инфраструктура, а в области вводили экстренные отключения электроэнергии.