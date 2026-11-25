Працівник Павлоградтеплоенерго. Фото: pv-district.dp.ua

Через погодинні відключення електроенергії у Павлограді без світла можуть залишатися навіть об'єкти критичної інфраструктури, зокрема "Павлоградтеплоенерго". Щоб опалення не припинялося під час тривалих знеструмлень, підприємство перевели на резервні генератори.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Як у Павлограді працюватиме тепломережа під час відключень світла

За словами Ганжи, генератори не зможуть працювати безперервно. Їх періодично зупинятимуть на короткий час для заправки, технічного обслуговування та охолодження обладнання.

Допис Олександра Ганжи. Фото: скриншот

За словами голови ОДА, загалом ситуація з теплопостачанням у Павлограді залишається стабільною.

Чи можуть у Павлограді злити воду із систем опалення

Окремо Ганжа порушив питання ризику зливання води із систем опалення через можливі перебої в роботі тепломережі.

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Представник обласної влади зазначив, що через безпекову ситуацію на Дніпропетровщині повністю виключати такі ризики не можна. Однак завдяки підготовці до можливих знеструмлень їх вдалося мінімізувати.

За його словами, головне завдання — підтримувати температуру теплоносія не нижче нуля, щоб запобігти замерзанню системи під час стабілізації роботи електромережі.

Влада розраховує, що Павлоград залишатиметься з теплом, а резервні джерела живлення допоможуть уникнути серйозних перебоїв із опаленням.

Раніше Новини.LIVE писали, що в лікарні померла 58-річна жінка, яка дістала поранення внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу. Медики до останнього боролися за її життя, однак врятувати постраждалу не вдалося.

Також 24 листопада російські війська 30 разів атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією. Унаслідок обстрілів шестеро людей постраждали, пошкоджено житлові будинки й транспортну інфраструктуру, а в області запроваджували екстрені відключення електроенергії.