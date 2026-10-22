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Главная Новости дня Галущенко оставили под следствием, но сняли с него электронный браслет

Галущенко оставили под следствием, но сняли с него электронный браслет

Ua ru
22 октября 2026 14:54
ВАКС снял электронный браслет с Германа Галущенко Getty Images
Бывший министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Getty Images

В четверг, 22 октября, Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении бывшего министра энергетики Германа Галущенко, возглавлявшего ведомство в 2021–2025 годах. Экс-министр по-прежнему является подозреваемым по делу "Мидас", в рамках которого правоохранительные органы расследуют возможное отмывание средств и участие в преступной организации.

Об этом сообщил ВАКС, передает Новини.LIVE.

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Какие обязанности оставили Галущенко

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил еще на два месяца действие процессуальных обязательств, возложенных на Германа Галущенко.

Экс-министр должен являться по требованию детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуроров САП, следственного судьи или суда. Также он не может покидать Киев и Киевскую область без разрешения правоохранительных органов и обязан сообщать им об изменении места жительства.

Кроме того, Галущенко должен воздерживаться от общения с определенными лицами и сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все загранпаспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины, если он еще этого не сделал.

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"В то же время следственный судья отказал в продлении срока действия обязательства носить электронное средство контроля. Мотивы принятого решения будут изложены в полном тексте постановления, которое будет доступно в Едином государственном реестре судебных решений", — отметили в ВАКС.

Что известно о деле Галущенко

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 16 февраля 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Герману Галущенко. В материалах НАБУ и САП по делу "Мидас" фигурируют более 7,4 млн долларов, 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро. По версии следствия, средства могли проходить через сеть офшорных структур и счета в Швейцарии и быть связаны с интересами бывшего министра.

Также Новини.LIVE писали, что в июне ВАКС уменьшил сумму залога для Галущенко до 150 млн гривен. 29 июня стало известно, что вся установленная сумма была внесена. По сообщениям СМИ, средства поступили от нескольких частных компаний.

Герман Галущенко коррупция САП Минэнерго ВАКС браслет
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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