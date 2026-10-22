Бывший министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Getty Images

В четверг, 22 октября, Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении бывшего министра энергетики Германа Галущенко, возглавлявшего ведомство в 2021–2025 годах. Экс-министр по-прежнему является подозреваемым по делу "Мидас", в рамках которого правоохранительные органы расследуют возможное отмывание средств и участие в преступной организации.

Об этом сообщил ВАКС, передает Новини.LIVE.

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Какие обязанности оставили Галущенко

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил еще на два месяца действие процессуальных обязательств, возложенных на Германа Галущенко.

Экс-министр должен являться по требованию детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуроров САП, следственного судьи или суда. Также он не может покидать Киев и Киевскую область без разрешения правоохранительных органов и обязан сообщать им об изменении места жительства.

Кроме того, Галущенко должен воздерживаться от общения с определенными лицами и сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все загранпаспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины, если он еще этого не сделал.

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"В то же время следственный судья отказал в продлении срока действия обязательства носить электронное средство контроля. Мотивы принятого решения будут изложены в полном тексте постановления, которое будет доступно в Едином государственном реестре судебных решений", — отметили в ВАКС.

Что известно о деле Галущенко

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 16 февраля 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Герману Галущенко. В материалах НАБУ и САП по делу "Мидас" фигурируют более 7,4 млн долларов, 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро. По версии следствия, средства могли проходить через сеть офшорных структур и счета в Швейцарии и быть связаны с интересами бывшего министра.

Также Новини.LIVE писали, что в июне ВАКС уменьшил сумму залога для Галущенко до 150 млн гривен. 29 июня стало известно, что вся установленная сумма была внесена. По сообщениям СМИ, средства поступили от нескольких частных компаний.