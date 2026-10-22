Колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Getty Images

У четвер, 22 жовтня, Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який очолював відомство у 2021–2025 роках. Ексміністр залишається підозрюваним у справі "Мідас", у межах якої правоохоронці розслідують можливе відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Про це повідомив ВАКС, передає Новини.LIVE.

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Які обов’язки залишили Галущенку

Суд частково задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив ще на два місяці дію процесуальних обов’язків, покладених на Германа Галущенка.

Ексміністр має прибувати на вимогу детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів САП, слідчого судді або суду. Також він не може залишати Київ та Київську область без дозволу правоохоронців і зобов’язаний повідомляти їм про зміну місця проживання.

Крім того, Галущенко має утримуватися від спілкування з визначеними особами та здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі закордонні паспорти й інші документи, які дають право на виїзд з України, якщо він ще цього не зробив.

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"Водночас слідчий суддя відмовив у продовженні строку дії обовʼязку носити електронний засіб контролю. Мотиви ухваленого рішення будуть викладені у повному тексті ухвали, яка буде доступна в Єдиному державному реєстрі судових рішень", — зазначили у ВАКС.

Що відомо про справу Галущенка

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 16 лютого 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. У матеріалах НАБУ та САП у справі "Мідас" фігурують понад 7,4 млн доларів, 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро. За версією слідства, кошти могли проходити через мережу офшорних структур і рахунки у Швейцарії та бути пов’язаними з інтересами колишнього міністра.

Також Новини.LIVE писали, що у червні ВАКС зменшив суму застави для Галущенка до 150 млн гривень. 29 червня стало відомо, що всю визначену суму внесли. За повідомленнями ЗМІ, кошти надійшли від кількох приватних компаній.