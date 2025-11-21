Видео
Видео

Галущенко находится в НАБУ на допросе, — СМИ

Галущенко находится в НАБУ на допросе, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 12:44
обновлено: 12:44
Бывший министр юстиции Герман Галущенко проходит допрос в НАБУ
Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko

Бывший министр юстиции Герман Галущенко находится на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины. На данный момент детали неизвестны.

Об этом сообщает Bihus Info со ссылкой на источники в пятницу, 21 ноября.

Читайте также:

Галущенко на допросе в НАБУ

"По данным наших источников, Галущенко сейчас находится в НАБУ на допросе. Экс-министра сопровождают адвокаты", — говорится в сообщении.

Отметим, что Галущенко фигурирует в деле о коррупции в энергетике.

Пост Bihus Info. Фото: скриншот

Напомним, Галущенко уволили с должности министра юстиции. Решение поддержали 323 народных депутатов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский вывел Германа Галущенко и бывшего министра энергетик Светлану Гринчук из Совета национальной безопасности и обороны.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
