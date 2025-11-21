Бывший министр юстиции Герман Галущенко проходит допрос в НАБУ

Галущенко находится в НАБУ на допросе, — СМИ
Бывший министр юстиции Герман Галущенко находится на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины. На данный момент детали неизвестны.
Об этом сообщает Bihus Info со ссылкой на источники в пятницу, 21 ноября.
Галущенко на допросе в НАБУ
"По данным наших источников, Галущенко сейчас находится в НАБУ на допросе. Экс-министра сопровождают адвокаты", — говорится в сообщении.
Отметим, что Галущенко фигурирует в деле о коррупции в энергетике.
Напомним, Галущенко уволили с должности министра юстиции. Решение поддержали 323 народных депутатов.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский вывел Германа Галущенко и бывшего министра энергетик Светлану Гринчук из Совета национальной безопасности и обороны.
