Бывший министр юстиции Герман Галущенко проходит допрос в НАБУ

Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko

Бывший министр юстиции Герман Галущенко находится на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины. На данный момент детали неизвестны.

Об этом сообщает Bihus Info со ссылкой на источники в пятницу, 21 ноября.

Реклама

Читайте также:

Галущенко на допросе в НАБУ

"По данным наших источников, Галущенко сейчас находится в НАБУ на допросе. Экс-министра сопровождают адвокаты", — говорится в сообщении.

Отметим, что Галущенко фигурирует в деле о коррупции в энергетике.

Пост Bihus Info. Фото: скриншот

Напомним, Галущенко уволили с должности министра юстиции. Решение поддержали 323 народных депутатов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский вывел Германа Галущенко и бывшего министра энергетик Светлану Гринчук из Совета национальной безопасности и обороны.