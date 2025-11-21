Колишній міністр юстиції Герман Галущенко проходить допит у НАБУ

Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko

Колишній міністр юстиції Герман Галущенко перебуває на допиті в Національному антикорупційному бюро України. Наразі деталі невідомі.

Про це повідомляє Bihus Info з посилання на джерела у пʼятницю, 21 листопада.

Галущенко на допиті в НАБУ

"За даними наших джерел, Галущенко зараз перебуває в НАБУ на допиті. Ексміністра супроводжують адвокати", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Галущенко фігурує у справі про корупцію в енергетиці.

Допис Bihus Info. Фото: скриншот

Нагадаємо, Галущенка звільнили з посади міністра юстиції. Рішення підтримали 323 народних депутатів.

Раніше український лідер Володимир Зеленський вивів Германа Галущенка та колишню міністерку енергетик Світлану Гринчук із Ради національної безпеки і оборони.