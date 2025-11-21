Відео
Україна
Новини
Головна Новини дня Галущенко перебуває в НАБУ на допиті, — ЗМІ

Галущенко перебуває в НАБУ на допиті, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 12:44
Оновлено: 12:44
Колишній міністр юстиції Герман Галущенко проходить допит у НАБУ
Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko

Колишній міністр юстиції Герман Галущенко перебуває на допиті в Національному антикорупційному бюро України. Наразі деталі невідомі.

Про це повідомляє Bihus Info з посилання на джерела у пʼятницю, 21 листопада.

Читайте також:

Галущенко на допиті в НАБУ

"За даними наших джерел, Галущенко зараз перебуває в НАБУ на допиті. Ексміністра супроводжують адвокати", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Галущенко фігурує у справі про корупцію в енергетиці.

null
Допис Bihus Info. Фото: скриншот 

Нагадаємо, Галущенка звільнили з посади міністра юстиції. Рішення підтримали 323 народних депутатів.

Раніше український лідер Володимир Зеленський вивів Германа Галущенка та колишню міністерку енергетик Світлану Гринчук із Ради національної безпеки і оборони.

Герман Галущенко НАБУ Україна енергосистема енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
