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Галущенко хотят уволить — в ВР зарегистрировали постановление

10 января 2025 18:46
Катерина Османская - Редактор
Галущенко увольняют с должности - что известно
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Народный депутат Инна Совсун зарегистрировала постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко. Она объяснила, что во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде возник конфликт между ней и министром.

Об этом Совсун сообщила в своем Facebook в пятницу, 10 января.

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Скриншот сообщения Совсун

Причины инициативы 

Прем'єр-министр Денис Шмыгаль заявил, что строительство новых блоков Хмельницкой АЭС согласовано с американскими партнерами. Совсун опровергла эту информацию, ссылаясь на заявления делегации Еврокомиссии и посольства США, которые отметили, что официальной поддержки этого проекта с их стороны нет.

Министр Галущенко, в свою очередь, назвал представителей Еврокомиссии "клерками среднего уровня" и обвинил Совсун в "поливании грязью" украинской энергетики. По мнению депутата, такие высказывания министра недопустимы, ведь они подрывают доверие к сотрудничеству с международными партнерами.

Обвинения Совсун 

Депутат также отметила, что сотрудничество с международными посольствами — это часть ее работы, которая является сигналом качественной работы, министр якобы распространяет ложную информацию о поддержке проектов со стороны западных партнеров.

Галущенко, по словам нардепа, проигнорировал вызовы в Верховную Раду для отчета о коррупционных проблемах в Министерстве энергетики.

Депутат подчеркнула, что ее фракция будет требовать отчета министра в парламенте. В случае отказа она не исключает блокирования трибуны.

В случае отказа она не исключает блокирования трибуны.

Ранее Галущенко заявил, что лучшая защита для энергетики Украины — это системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что наша страна постоянно работает над этим.

Також Галущенко объяснил, что означает конец транзита газа России. Он добавил, что на украинцев это не повлияет.

Верховная Рада Герман Галущенко военная помощь увольнение газ народные депутаты

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