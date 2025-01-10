Галущенко увольняют с должности - что известно

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Инна Совсун зарегистрировала постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко. Она объяснила, что во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде возник конфликт между ней и министром.

Об этом Совсун сообщила в своем Facebook в пятницу, 10 января.

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Скриншот сообщения Совсун

Причины инициативы

Прем'єр-министр Денис Шмыгаль заявил, что строительство новых блоков Хмельницкой АЭС согласовано с американскими партнерами. Совсун опровергла эту информацию, ссылаясь на заявления делегации Еврокомиссии и посольства США, которые отметили, что официальной поддержки этого проекта с их стороны нет.

Министр Галущенко, в свою очередь, назвал представителей Еврокомиссии "клерками среднего уровня" и обвинил Совсун в "поливании грязью" украинской энергетики. По мнению депутата, такие высказывания министра недопустимы, ведь они подрывают доверие к сотрудничеству с международными партнерами.

Обвинения Совсун

Депутат также отметила, что сотрудничество с международными посольствами — это часть ее работы, которая является сигналом качественной работы, министр якобы распространяет ложную информацию о поддержке проектов со стороны западных партнеров.

Галущенко, по словам нардепа, проигнорировал вызовы в Верховную Раду для отчета о коррупционных проблемах в Министерстве энергетики.

Депутат подчеркнула, что ее фракция будет требовать отчета министра в парламенте. В случае отказа она не исключает блокирования трибуны.

В случае отказа она не исключает блокирования трибуны.

Ранее Галущенко заявил, что лучшая защита для энергетики Украины — это системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что наша страна постоянно работает над этим.

Також Галущенко объяснил, что означает конец транзита газа России. Он добавил, что на украинцев это не повлияет.