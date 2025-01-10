Галущенка звільнюють з посади - що відомо

Галущенка хочуть звільнити — у ВР зареєстрували постанову
Народна депутатка Інна Совсун зареєструвала постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Вона пояснила, що під час години запитань до уряду у Верховній Раді виник конфлікт між нею та міністром.
Про це Совсун повідомила у своєму Facebook у п'ятницю, 10 січня.
Причини ініціативи
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що будівництво нових блоків Хмельницької АЕС узгоджено з американськими партнерами. Совсун спростувала цю інформацію, посилаючись на заяви делегації Єврокомісії та посольства США, які наголосили, що офіційної підтримки цього проєкту з їхнього боку немає.
Міністр Галущенко, у свою чергу, назвав представників Єврокомісії "клерками середнього рівня" і звинуватив Совсун у "поливанні брудом" української енергетики. На думку депутатки, такі висловлювання міністра є неприпустимими, адже вони підривають довіру до співпраці з міжнародними партнерами.
Звинувачення Совсун
Нардепка також зазначила, що співпраця з міжнародними посольствами — це частина її роботи, яка є сигналом якісної роботи, міністр нібито поширює неправдиву інформацію щодо підтримки проєктів з боку західних партнерів.
Галущенко, за словами нардепки, проігнорував виклики до Верховної Ради для звіту про корупційні проблеми в Міністерстві енергетики.
Депутатка наголосила, що її фракція вимагатиме звіту міністра в парламенті. У разі відмови вона не виключає блокування трибуни.
Раніше Галущенко заявив, що найкращий захист для енергетики України — це системи протиповітряної оборони. Він підкреслив, що наша країна постійно працює над цим.
Також Галущенко пояснив, що означає кінець транзиту газу Росії. Він додав, що на українців це не вплине.
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