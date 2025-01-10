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Галущенка хочуть звільнити — у ВР зареєстрували постанову

10 січня 2025 18:46
Катерина Османська - Редактор
Галущенка звільнюють з посади - що відомо
Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Народна депутатка Інна Совсун зареєструвала постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Вона пояснила, що під час години запитань до уряду у Верховній Раді виник конфлікт між нею та міністром.

Про це Совсун повідомила у своєму Facebook у п'ятницю, 10 січня.

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Скриншот допису Совсун

Причини ініціативи  

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що будівництво нових блоків Хмельницької АЕС узгоджено з американськими партнерами. Совсун спростувала цю інформацію, посилаючись на заяви делегації Єврокомісії та посольства США, які наголосили, що офіційної підтримки цього проєкту з їхнього боку немає.  

Міністр Галущенко, у свою чергу, назвав представників Єврокомісії "клерками середнього рівня" і звинуватив Совсун у "поливанні брудом" української енергетики. На думку депутатки, такі висловлювання міністра є неприпустимими, адже вони підривають довіру до співпраці з міжнародними партнерами.  

Звинувачення Совсун  

Нардепка також зазначила, що співпраця з міжнародними посольствами — це частина її роботи, яка є сигналом якісної роботи, міністр нібито поширює неправдиву інформацію щодо підтримки проєктів з боку західних партнерів.

Галущенко, за словами нардепки, проігнорував виклики до Верховної Ради для звіту про корупційні проблеми в Міністерстві енергетики.

Депутатка наголосила, що її фракція вимагатиме звіту міністра в парламенті. У разі відмови вона не виключає блокування трибуни.

Раніше Галущенко заявив, що найкращий захист для енергетики України — це системи протиповітряної оборони. Він підкреслив, що наша країна постійно працює над цим.

Також Галущенко пояснив, що означає кінець транзиту газу Росії. Він додав, що на українців це не вплине.

Верховна Рада Герман Галущенко військова допомога звільнення газ народні депутати

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