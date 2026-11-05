Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Два из трёх нефтяных танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в США, изменили маршруты. Из-за этого поставки топлива к американскому побережью оказались под угрозой. Третье судно пока продолжает движение в США, однако его прибытие также не гарантировано из-за санкционных и законодательных рисков для американских покупателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Два танкера изменили курс

По данным издания, танкеры Talisman и Leruo больше не указывают атлантическое побережье США в качестве пункта назначения. Судно Leruo принадлежит гонконгской компании и ходит под флагом Сьерра-Леоне. Talisman — российский танкер.

С 2 ноября Leruo изменил маршрут и теперь направляется в Бразилию. Тем временем Talisman вошёл в Средиземное море. Сейчас он находится у побережья Алжира.

Оба судна передают сигнал "for orders", что означает ожидание дальнейших распоряжений. Это свидетельствует о том, что для груза пока не определили покупателя или конечный порт назначения. Кроме того, оба танкера находятся под санкциями Европейского Союза.

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Третий танкер все еще направляется в США

Еще одно судно, Agioi Fanendes, пока не изменило курс. Оно принадлежит греческой судоходной компании Eastern Mediterranean Maritime и продолжает движение в США. При этом танкер также передает сигнал "for orders".

"Танкер должен прибыть в Нью-Йорк в эти выходные. Однако, учитывая очевидную осторожность американских покупателей из-за регуляторных, законодательных и санкционных рисков, не будет удивительно, если и этот танкер изменит курс, отказавшись от захода в США", — отметил аналитик компании Kpler Метт Смит.

Еще один танкер, Beast, продолжает движение к атлантическому побережью США. Он загрузил топливо в российском порту Приморск 27 октября. Судно находится под санкциями и принадлежит компаниям с Сейшельских островов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что договоренность президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным не привела к снижению цен на дизельное топливо в Америке. После объявления соглашения средняя стоимость топлива, напротив, несколько выросла.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Россия заявила о готовности поставлять иностранным партнерам столько дизельного топлива, сколько им потребуется, в пределах запланированных экспортных объемов. РосСМИ, в свою очередь, сообщали, что это соглашение между Москвой и Вашингтоном повлияло на мировой нефтяной рынок и привело к снижению цен на 5–6%.