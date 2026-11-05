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Головна Новини дня FT: Поставки російського дизеля до США опинилися під загрозою

FT: Поставки російського дизеля до США опинилися під загрозою

Ua ru
5 листопада 2026 10:51
Дизельна угода Трампа і Путіна під загрозою зриву через танкери Reuters
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Два з трьох нафтових танкерів із російським дизельним пальним, які прямували до США, змінили маршрути. Через це постачання пального до американського узбережжя опинилися під загрозою. Третє судно поки продовжує рух до США, однак його прибуття також не гарантоване через санкційні та законодавчі ризики для американських покупців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times, передає Новини.LIVE.

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Два танкери змінили курс

За даними видання, танкери Talisman і Leruo більше не вказують атлантичне узбережжя США як пункт призначення. Судно Leruo належить гонконгській компанії та ходить під прапором Сьєрра-Леоне. Talisman є російським танкером.

З 2 листопада Leruo змінив маршрут і тепер прямує до Бразилії. Тим часом Talisman увійшов до Середземного моря. Зараз він перебуває біля узбережжя Алжиру.

Обидва судна передають сигнал "for orders", що означає очікування подальших розпоряджень. Це свідчить про те, що для вантажу поки не визначили покупця або кінцевий порт призначення. Крім того, обидва танкери перебувають під санкціями Європейського Союзу.

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Третій танкер ще прямує до США

Ще одне судно, Agioi Fanendes, поки не змінило напрямок. Воно належить грецькій судноплавній компанії Eastern Mediterranean Maritime та продовжує рух до США. Водночас танкер також передає сигнал "for orders".

"Танкер має прибути до Нью-Йорка цими вихідними. Однак, з огляду на очевидну обережність американських покупців через регуляторні, законодавчі та санкційні ризики, не буде дивно, якщо й цей танкер змінить курс, відмовившись від заходу до США", - зазначив аналітик компанії Kpler Метт Сміт.

Ще один танкер, Beast, продовжує рух до атлантичного узбережжя США. Він завантажив пальне в російському порту Приморськ 27 жовтня. Судно перебуває під санкціями та належить компаніям із Сейшельських островів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним не призвела до зниження цін на дизельне пальне в Америці. Після оголошення угоди середня вартість пального, навпаки, дещо зросла. Аналітики також висловлювали сумніви щодо здатності Росії забезпечити необхідні обсяги постачання.

Також Новини.LIVE писали, що Росія заявила про готовність постачати іноземним партнерам стільки дизельного пального, скільки їм буде потрібно, у межах запланованих експортних обсягів. РосЗМІ, у свою чергу, повідомляли, що ця угода між Москвою та Вашингтоном вплинула на світовий нафтовий ринок і спричинила зниження цін на 5–6%.

володимир путін Дональд Трамп угода танкер загроза дизель
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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