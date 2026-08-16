Россияне арестовали женщину в связи с убийством офицера ЧФ РФ Шагеева

Роберт Шагеев. Фото: российские СМИ

В России обвиняют 32-летнюю эскортницу из Ярославля Маргариту Реут в убийстве офицера Черноморского флота Роберта Шагеева во временно оккупированном Крыму. Он предал Украину в 2014 году и перешел на сторону страны-агрессора. Известно, что Реут ранее уже привлекалась к ответственности.

Об этом сообщает New York Post, передает Новини.LIVE.

Убийство российского офицера Роберта Шагеева

Во временно оккупированном Севастополе Маргарите Реут предъявили официальные обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть человека. Ее арестовали по подозрению в ликвидации 49-летнего офицера Черноморского флота РФ Роберта Шагеева, который погиб от взрыва бомбы, замаскированной в мусорном баке.

Маргарита Реут. Фото: соцсети

Реут родилась в Ярославле и долгое время проживала в Сочи, а также регулярно посещала Крым. Она совмещала работу биолога с оказанием эскорт-услуг.

Во время допроса задержанная призналась в содеянном, однако на вопрос о том, сожалеет ли она об убийстве российского военного, ответила категорическим "нет". После ликвидации она планировала уехать за границу.

Читайте также:

Реут и раньше попадала в поле зрения российских силовиков из-за своей антивоенной позиции. В частности, в июле прошлого года ее задерживали в поезде за выкрики в поддержку Украины после успешной атаки украинских БпЛА на железнодорожную станцию в Ростовской области. Тогда её привлекли к ответственности за "дискредитацию" армии РФ и оштрафовали.

Место взрыва. Фото: российские СМИ

В настоящее время Реут находится под стражей, и ей грозит до 30 лет лишения свободы.

Что известно о Роберте Шагееве

Ликвидированный Шагеев разыскивался Украиной за государственную измену. В 2014 году, во время российской оккупации Крыма, он занимал должность исполняющего обязанности командира единственной украинской подводной лодки «Запорожье».

Роберт Шагеев, ликвидированный в Крыму. Фото: российские СМИ

Несмотря на публичные обещания держать оборону, Шагеев сдал судно оккупантам и перешел на службу в армию РФ.

Впоследствии он принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину, в частности в организации ракетных ударов с подводных лодок.

Как писали Новини.LIVE, 13 августа во временно оккупированном Севастополе прогремел взрыв, в результате которого погиб Роберт Шагеев. Взрывчатку спрятали в мусорном баке.

А в ночь на 16 августа Силы обороны Украины нанесли удар по российскому предприятию оборонно-промышленного комплекса "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Известно, что оно специализируется на производстве твердого ракетного топлива для РСЗО.