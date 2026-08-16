Росіяни заарештували жінку через ліквідацію офіцера ЧФ РФ Шагеєва

ФСБ звинувачує 32-річну ескортницю в підриві офіцера РФ у Криму
У Росії звинувачують 32-річну ескортницю із Ярославля Маргариту Реут в ліквідації офіцера Чорноморського флоту Роберта Шагеєва у тимчасово окупованому Криму. Він зрадив Україну в 2014 році та перейшов на бік країни-агресорки. Відомо, що Реут раніше вже притягувалася до відповідальності.
Про це повідомляє New York Post, передає Новини.LIVE.
Ліквідація російського офіцера Роберта Шагеєва
У тимчасово окупованому Севастополі Маргариті Реут висунули офіційні звинувачення у скоєнні теракту, що спричинив смерть людини. Її заарештували за підозрою у ліквідації 49-річного офіцера Чорноморського флоту РФ Роберта Шагеєва, який помер від вибуху замаскованої у сміттєвому баку бомби.
Реут народилася в Ярославлі та тривалий час мешкала в Сочі, а також регулярно відвідувала Крим. Вона поєднувала роботу біолога із наданням ескорт-послуг.
Під час допиту затримана зізналася у скоєному, однак на запитання про те, чи шкодує вона про вбивство російського військового, відповіла категоричним "ні". Після ліквідація вона планувала поїхати за кордон.
Реут і раніше потрапляла в поле зору російських силовиків через антивоєнну позицію. Зокрема, у липні минулого року її затримували в потязі за вигуки на підтримку України після успішної атаки українських БпЛА на залізничну станцію в Ростовській області. Тоді її притягнули до відповідальності за "дискредитацію" армії РФ та оштрафували.
Наразі Реут перебуває під вартою та їй загрожує до 30 років позбавлення волі.
Що відомо про Роберта Шагеєва
Ліквідований Шагеєв розшукувався Україною за державну зраду. У 2014 році, під час російської окупації Криму, він обіймав посаду виконувача обовʼязків командира єдиного українського підводного човна "Запоріжжя".
Попри публічні обіцянки тримати оборону, Шагєєв здав судно окупантам та перейшов на службу до армії РФ.
Згодом він брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну, зокрема в організації ракетних ударів із підводних човнів.
Як писали Новини.LIVE, 13 серпня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, внаслідок чого загинув Роберт Шагеєв. Вибухівку заховали у сміттєвому баку.
А у ніч проти 16 серпня Сили оборони України завдали удару по російському підприємству оборонно-промислового комплексу "Комбинат Каменский" у Каменськ-Шахтинському Ростовської області. Відомо, що він спеціалізується на виготовленні твердого ракетного палива для РСЗВ.