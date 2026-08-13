Взрыв в Севастополе: могли ликвидировать коллаборанта

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Exilenova+

Во временно оккупированном Севастополе произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. По предварительной информации, взрывчатку, возможно, спрятали в мусорном баке, мимо которого как раз проходили двое людей.

Об этом пишет российский Telegram-канал Mash, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрыве в Севастополе

По данным российских СМИ, к инциденту якобы может быть причастна женщина. В то же время российские источники не уточняют личность погибшего.

Информация о взрыве из российских СМИ. Фото: скриншот

Между тем ряд Telegram-каналов утверждает, что в результате взрыва мог быть ликвидирован Роберт Шагеев — бывший командир украинской подводной лодки "Запорожье". По сообщениям в соцсетях, после оккупации Крыма в 2014 году он якобы перешел на сторону России и сотрудничал с оккупантами.

Информация о гибели Шагеева. Фото: скриншот

В то же время эта информация пока не имеет официального подтверждения. Данных о личности погибшего, а также подтверждений или опровержений относительно возможной ликвидации Шагеева нет.

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