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Главная Новости дня В Севастополе в результате взрыва погиб предатель Украины — СМИ

В Севастополе в результате взрыва погиб предатель Украины — СМИ

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 12:43
Взрыв в Севастополе: могли ликвидировать коллаборанта
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Exilenova+

Во временно оккупированном Севастополе произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. По предварительной информации, взрывчатку, возможно, спрятали в мусорном баке, мимо которого как раз проходили двое людей.

Об этом пишет российский Telegram-канал Mash, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрыве в Севастополе

По данным российских СМИ, к инциденту якобы может быть причастна женщина. В то же время российские источники не уточняют личность погибшего.

В Севастополе в результате взрыва погиб предатель Украины — СМИ - фото 1
Информация о взрыве из российских СМИ. Фото: скриншот

Между тем ряд Telegram-каналов утверждает, что в результате взрыва мог быть ликвидирован Роберт Шагеев — бывший командир украинской подводной лодки "Запорожье". По сообщениям в соцсетях, после оккупации Крыма в 2014 году он якобы перешел на сторону России и сотрудничал с оккупантами.

В Севастополе в результате взрыва погиб предатель Украины — СМИ - фото 2
Информация о гибели Шагеева. Фото: скриншот

В то же время эта информация пока не имеет официального подтверждения. Данных о личности погибшего, а также подтверждений или опровержений относительно возможной ликвидации Шагеева нет.

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Как сообщали Новини.LIVE, 2 августа в Москве в ресторане Balzi Rossi произошел взрыв во время частного мероприятия. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать взрывчатое вещество, принесенное в заведение.

российские войска взрыв россияне оккупанты Севастополь
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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