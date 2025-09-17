Фриланд будет заниматься Украиной — какую должность займет
Министр транспорта и внутренней торговли Канады, которая объявила о своей отставке, Христя Фриланд может стать специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины. Ее опыт на должностях министра финансов и иностранных дел делает ее уникальным кандидатом для этой миссии.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни в X во вторник, 16 сентября.
Заявление Карни относительно Фриланд
"Спасибо, Христя, за твою преданность, многочисленный вклад в развитие Канады, дружбу и постоянное партнерство", — написал он.
Карни также отметил, что благодаря опыту работы на должностях министра финансов, иностранных дел и международной торговли, а также глубокому пониманию Украины и ее экономики, Фриланд имеет уникальные возможности для своей миссии в Украине.
"Я попросил Христю выполнять обязанности нового специального представителя Канады по восстановлению Украины в дополнение к ее обязанностям члена парламента", — добавил он.
Премьер подчеркнул, что ее работа будет направлена на обеспечение мира в Европе и лучшего будущего для украинцев.
Фриланд подала в отставку — что известно
Фриланд же написала, что покидает пост министра транспорта и внутренней торговли Канады и не будет баллотироваться на следующих выборах.
"Я буду вечно благодарна своим избирателям за доверие и за то, что выбрали меня пять раз, а также хочу поблагодарить премьер-министра Карни и премьер-министра Трюдо за честь служить в их правительствах в течение последнего десятилетия", — написала Фриланд.
Напомним, недавно, во время визита в Киев, Карни не исключил присутствие иностранных военных в Украине, а также пообещал оказать поддержку.
Также мы сообщали, что Канада предоставит Украине около 1,5 млрд долларов на вооружение.
