Христя Фриланд. Фото: Reuters

Министр транспорта и внутренней торговли Канады, которая объявила о своей отставке, Христя Фриланд может стать специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины. Ее опыт на должностях министра финансов и иностранных дел делает ее уникальным кандидатом для этой миссии.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни в X во вторник, 16 сентября.

Письмо Марка Карни. Фото из соцсетей Карни

Заявление Карни относительно Фриланд

"Спасибо, Христя, за твою преданность, многочисленный вклад в развитие Канады, дружбу и постоянное партнерство", — написал он.

Карни также отметил, что благодаря опыту работы на должностях министра финансов, иностранных дел и международной торговли, а также глубокому пониманию Украины и ее экономики, Фриланд имеет уникальные возможности для своей миссии в Украине.

"Я попросил Христю выполнять обязанности нового специального представителя Канады по восстановлению Украины в дополнение к ее обязанностям члена парламента", — добавил он.

Премьер подчеркнул, что ее работа будет направлена на обеспечение мира в Европе и лучшего будущего для украинцев.

Фриланд подала в отставку — что известно

Фриланд же написала, что покидает пост министра транспорта и внутренней торговли Канады и не будет баллотироваться на следующих выборах.

"Я буду вечно благодарна своим избирателям за доверие и за то, что выбрали меня пять раз, а также хочу поблагодарить премьер-министра Карни и премьер-министра Трюдо за честь служить в их правительствах в течение последнего десятилетия", — написала Фриланд.

Сообщение Христи Фриланд. Фото: скриншот

Напомним, недавно, во время визита в Киев, Карни не исключил присутствие иностранных военных в Украине, а также пообещал оказать поддержку.

Также мы сообщали, что Канада предоставит Украине около 1,5 млрд долларов на вооружение.