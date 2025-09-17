Христя Фріланд. Фото: Reuters

Міністерка транспорту та внутрішньої торгівлі Канади, яка оголосила про свою відставку, Христя Фріланд може стати спеціальною представницею Канади з питань відновлення України. Її досвід на посадах міністра фінансів та закордонних справ робить її унікальним кандидатом для цієї місії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Марк Карні в X у вівторок, 16 вересня.

Лист Марка Карні. Фото з соцмереж Карні

Заява Карні щодо Фріланд

"Дякую, Христе, за твою відданість, чисельний внесок у розвиток Канади, дружбу та постійне партнерство", — написав він.

Карні також наголосив, що завдяки досвіду роботи на посадах міністра фінансів, закордонних справ та міжнародної торгівлі, а також глибокому розумінню України та її економіки, Фріланд має унікальні можливості для своєї місії в Україні.

"Я попросив Христю виконувати обов'язки нового спеціального представника Канади з відновлення України на додаток до її обов'язків члена парламенту", — додав він.

Прем’єр підкреслив, що її робота буде спрямована на забезпечення миру в Європі та кращого майбутнього для українців.

Фріланд подала у відставку — що відомо

Фріланд ж написала, що залишає пост міністерки транспорту та внутрішньої торгівлі Канади і не балотуватиметься на наступних виборах.

"Я буду вічно вдячна своїм виборцям за довіру та за те, що обрали мене п’ять разів, а також хочу подякувати прем’єр-міністру Карні та прем’єр-міністру Трюдо за честь служити в їхніх урядах протягом останнього десятиліття", — написала Фріланд.

Допис Христі Фріланд. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно, під час візиту до Києва, Карні не виключив присутність іноземних військових в Україні, а також пообіцяв надати підтримку.

Також ми повідомляли, що Канада надасть Україні близько 1,5 млрд доларів на озброєння.