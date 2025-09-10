Себастьен Лекорню стал новым премьером Франции - из-за этого вспыхнули протесты

Протестующие блокируют улицу. Фото AP

По Франции прокатились национальные протесты под лозунгом "Заблокировать все" из-за назначения нового премьер-министра. Только за первые часы правоохранители задержали сотни людей.

Об этом пишут France24, AP и Reuters в среду, 10 сентября.

Протесты во Франции — что известно

Нынешний протест называют "боевым крещением" новоназначенного премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, который ранее возглавлял Министерство обороны.

Отмечается, что это уже пятый глава правительства при нынешней каденции президента Франции Эмманюэля Макрона. Протестующие считают, что новый премьер Лекорню близок к Макрону и будет проводить ту же политику, что и предыдущие администрации.

Протестующие блокировали дороги, в частности неоднократно пытались блокировать парижскую кольцевую дорогу в утренний час пик, поджигали мусорные баки. Правоохранители разгоняли их слезоточивым газом.

Министерство внутренних дел Франции объявило о более 200 арестах во время демонстраций против политического класса и запланированных бюджетных сокращений.

На юго-западе страны, как отмечается, пожар повредил электрические кабели, что привело к остановке движения поездов на одной линии и перебоям в движении на другой.

Лекорню стал новым премьером Франции

Лекорню официально стал новым премьером Франции. Церемония передачи власти состоялась в отеле Матиньон, где Лекорню принял его предшественник Франсуа Байру.

Напомним, нижняя палата парламента Франции объявила вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру.

Французские СМИ пишут, что политическая нестабильность берет свое начало от решения президента Эмманюэля Макрона в прошлом году о проведении досрочных выборов. Он тогда объявил их проведение, надеясь сдержать рост популярности праворадикальной партии "Национальное объединение".

После выборов французский парламент оказался разделенным на три части — Национальное объединение, левый блок "Новый народный фронт" и президентская коалиция.

