Себастьєн Лекорню став новим прем’єром Франції - через цеспалахнули протести

Францією прокотилися національні протести під гаслом "Заблокувати все" через призначення нового прем’єр-міністра. Лише за перші години правоохоронці затримали сотні людей.

Про це пишуть France24, AP та Reuters у середу, 10 вересня.

Протести у Франції — що відомо

Нинішній протест називають "бойовим хрещенням" новопризначеного прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню, який раніше очолював Міністерство оборони.

Зазначається, що це вже п’ятий глава уряду за нинішньої каденції президента Франції Емманюеля Макрона. Учасники протесту вважають, що новий прем'єр Лекорню близький до Макрона й проводитиме ту саму політику, що й попередні адміністрації.

Протестувальники блокували дороги, зокрема неодноразово намагалися блокувати паризьку кільцеву дорогу в ранкову годину пік, підпалювали сміттєві баки. Правоохоронці розганяли їх сльозогінним газом.

Міністерство внутрішніх справ Франції оголосило про понад 200 арештів під час демонстрацій проти політичного класу і запланованих бюджетних скорочень.

На південному заході країни, як зазначається, пожежа пошкодила електричні кабелі, що призвело до зупинки руху поїздів на одній лінії та перебоїв у русі на іншій.

Лекорню став новим прем’єром Франції

Лекорню офіційно став новим прем’єром Франції. Церемонія передачі влади відбулася в готелі Матіньйон, де Лекорню прийняв його попередник Франсуа Байру.

Нагадаємо, нижня палата парламенту Франції оголосила вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру.

Французькі ЗМІ пишуть, що політична нестабільність бере свій початок від рішення президента Емманюеля Макрона минулого року про проведення дострокових виборів. Він тоді оголосив їх проведення, сподіваючись стримати ріст популярності праворадикальної партії "Національне об'єднання".

Після виборів французький парламент опинився розділеним на три частини — Національне об'єднання, лівий блок "Новий народний фронт" та президентська коаліція.

