Во Франции проведут второе экстренное заседание по Украине — названа дата

Франция снова созывает экстренную встречу по Украине, — Reuters
В Париже в понедельник, 17 февраля, состоялась неформальная встреча европейских лидеров для обсуждения войны в Украине. Дипломатические источники в Канале сообщили, что Франция созывает второй саммит на днях.
Об этом пишет Reuters во вторник, 18 февраля.
Экстренный саммит по Украине
Так, Франция планирует провести завтра, 19 февраля, вторую встречу для обсуждения Украины и безопасности Европы. В то же время на этот раз на саммит будут приглашены европейские страны, которые не присутствовали на первой, а также Канада.
В материале говорится, что среди приглашенных стран Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.
"По словам двух дипломатов, некоторые страны могут принять участие в видеоконференции", — добавили в агентстве.
Напомним, предпосылкой для первой экстренной встречи в Париже стали заявления и действия администрации президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине.
В частности, речь идет о заявлении вице-президента США Джей-Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна будет работать над тем, чтобы обеспечить единство США и Европы.
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