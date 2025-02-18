Во Франции проведут второе экстренное заседание по Украине — названа дата

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

В Париже в понедельник, 17 февраля, состоялась неформальная встреча европейских лидеров для обсуждения войны в Украине. Дипломатические источники в Канале сообщили, что Франция созывает второй саммит на днях.

Об этом пишет Reuters во вторник, 18 февраля.

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Экстренный саммит по Украине

Так, Франция планирует провести завтра, 19 февраля, вторую встречу для обсуждения Украины и безопасности Европы. В то же время на этот раз на саммит будут приглашены европейские страны, которые не присутствовали на первой, а также Канада.

В материале говорится, что среди приглашенных стран Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

"По словам двух дипломатов, некоторые страны могут принять участие в видеоконференции", — добавили в агентстве.

Напомним, предпосылкой для первой экстренной встречи в Париже стали заявления и действия администрации президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине.

В частности, речь идет о заявлении вице-президента США Джей-Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна будет работать над тем, чтобы обеспечить единство США и Европы.