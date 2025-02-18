У Франції проведуть друге екстрене засідання щодо України - названо дату

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

У Парижі в понеділок, 17 лютого, відбулася неформальна зустріч європейських лідерів для обговорення війни в Україні. Дипломатичні джерела в Каналі повідомили, що Франція скликає другий саміт днями.

Про це пише Reuters у вівторок, 18 лютого.

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Так, Франція планує провести завтра, 19 лютого, другу зустріч для обговорення України та безпеки Європи. Водночас цього разу на саміт будуть запрошені європейські країни, які не були присутні на першій, а також Канада.

У матеріалі йдеться, що серед запрошених країн: Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

"За словами двох дипломатів, деякі країни можуть взяти участь у відеоконференції", — додали в агенстві.

Нагадаємо, передумовою для першої екстреної зустрічі у Парижі стали заяви та дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Зокрема, йдеться про заяву віцепрезидента США Джей-Ді Венса під час Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна працюватиме над тим, аби забезпечити єдність США і Європи.