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Франция и Иордания сбросили семь тонн резинопомощи для Газы с самолета

6 января 2024 04:10
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Ситуация в Секторе Газы - война ХАМАС и Израиля - Франция и Иордания сбросили семь тонн резинопомощи для Газы с самолета - видео
Переброска гуманитарной помощи в Газу Иорданией и Францией. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Франция и Иордания объединились, чтобы сбросить семь тонн гуманитарной помощи Сектору Газы с самолета. Груз был собран для гражданских.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 5 января, в соцсети Х (ранее Twitter - Ред .).

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"Гуманитарная ситуация в Газе остается критической. В сложных условиях Франция и Иордания доставляли помощь по воздуху населению и тем, кто им помогает", — написал лидер Франции.

Каждая страна направила транспортный самолет C-130 со смешанным французско-иорданским экипажем.

Семь тонн срочной гуманитарной помощи направили в полевой госпиталь на юге Сектора Газы в Хан-Юнисе.

"Грузы, сброшенные Францией и Иорданией, были оснащены системами, которые дистанционно направляли их в иорданский полевой госпиталь, действующий на этой территории", — добавил президент Франции.

Пока неизвестно, поддержал ли Израиль операцию по оказанию помощи Сектору Газы, сталкивающуюся с масштабным гуманитарным кризисом.

Ранее СМИ писали, что Израиль увеличит расходы на оборону как минимум на 8,3 миллиарда долларов в следующем году, поскольку война против ХАМАС продолжается. Общий бюджет на 2024 год, вероятно, составит 562 миллиарда шекелей.

А главнокомандующий армией Израиля Герцы Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться еще "много месяцев", ведь главная цель ЦАХАЛ — "уничтожение террористической организации".

Также премьер Израиля назвал три предпосылки для мира с Палестиной. В то же время освобождение заложников не упомянул.

Напомним, в новогоднюю ночь ХАМАС выпустил по югу и центру Израиля более 20 ракет. Большую часть целей уничтожила израильская ПВО, обошлось без пострадавших.

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