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Франція та Йорданія скинули сім тонн гумдопомоги для Гази з літака

6 січня 2024 04:10
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Ситуація у Секторі Гази - війна ХАМАС та Ізраїля - Франція та Йорданія скинули сім тонн гумдопомоги для Гази з літака - відео
Перекидання гуманітарної допомоги в Газу Йорданією та Францією. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Франція та Йорданія об'єдналися, щоб скинути сім тонн гуманітарної допомоги для Сектора Гази з літака. Вантаж було зібрано для цивільних.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 5 січня, у соцмережі Х (раніше Twitter — Ред.).

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"Гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною. У складних умовах Франція та Йорданія доставляли допомогу по повітрю населенню та тим, хто їм допомагає", — написав лідер Франції.

Кожна країна направила транспортний літак C-130 зі змішаним французько-йорданським екіпажем.

Сім тонн термінової гуманітарної допомоги направили до польового госпіталю на півдні Сектора Гази в Хан-Юнісі.

"Вантажі, скинуті Францією та Йорданією, були оснащені системами, які дистанційно направляли їх до йорданського польового шпиталю, який діє на цій території", — додав президент Франції.

Наразі невідомо, чи підтримав Ізраїль операцію з надання допомоги Сектора Гази, який стикається з масштабною гуманітарною кризою.

Раніше ЗМІ писали, що Ізраїль збільшить витрати на оборону щонайменше на 8,3 мільярда доларів наступного року, оскільки війна проти ХАМАС триває. Загальний бюджет на 2024 рік, ймовірно, становитиме 562 мільярди шекелів. 

А головнокомандувач армії Ізраїлю Герці Халеві заявив, що війна у секторі Гази триватиме ще "багато місяців", адже головна мета ЦАХАЛ — "знищення терористичної організації". 

Також прем'єр Ізраїлю назвав три передумови миру з Палестиною. Водночас звільнення заручників не згадав. 

Нагадаємо, у новорічну ніч ХАМАС випустив по півдню та центру Ізраїлю понад 20 ракет. Більшу частину цілей знищила ізраїльська ППО, обійшлося без постраждалих.

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